Provjetravanje je zimi naročito važno zbog virusa i drugih infekcija, ali je važno i kako i kada provjetravate kuću, da biste izbjegli grešku zbog koje se stvara buđ.

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Provjetravanje doma tokom zime važno je za kvalitet vazduha, ali i za sprečavanje pojave vlage i buđi. Ipak, nije svejedno kada i koliko dugo držite otvorene prozore. Stručnjaci savjetuju da je mnogo bolje nekoliko puta dnevno širom otvoriti prozore na nekoliko minuta nego ih ostaviti odškrinute satima.

Dugotrajno držanje prozora na kip može da ohladi zidove oko prozora, zbog čega se na njima lakše kondenzuje vlaga i stvara buđ.

Zašto je važno redovno provjetravati dom?

Kada su prozori dugo zatvoreni, u prostorijama se nakupljaju ugljen-dioksid, vlaga, isparenja iz namještaja i sredstava za čišćenje, ali i mikroorganizmi i čestice koje mogu da utiču na kvalitet vazduha.

Povišena koncentracija ugljen-dioksida može biti povezana sa glavoboljom, umorom i slabijom koncentracijom.

Svjetska zdravstvena organizacija upozorava da vlaga i nedovoljno provjetravanje pogoduju razvoju buđi, gljivica i bakterija, čiji se sitni dijelovi i čestice šire vazduhom u domu.

Kada je najbolje otvoriti prozore?

Nije potrebno da cijeli dan držite prozore otvorene. Mnogo je efikasnije da provjetravanje prilagodite namijeni prostorije.

Spavaća soba: Otvorite prozore odmah nakon buđenja, jer se tokom noći u sobi nakupljaju vlaga i ugljen-dioksid. Preporuka je da provjetravanje traje oko 5–10 minuta. Dobro je ponoviti ga i pred spavanje.

Kuhinja: Provjetravajte tokom kuvanja i neposredno nakon njega. Pripremanje hrane oslobađa paru, mirise i sitne čestice koje mogu da pogoršaju kvalitet vazduha.

Kupatilo: Nakon tuširanja širom otvorite prozor na 5–10 minuta kako biste izbacili višak vlage i smanjili rizik od nastanka buđi.

Dnevna soba i radna prostorija: Najbolje je provjetravati ih sredinom jutra ili u ranim popodnevnim satima, kada je napolju obično nešto toplije.

Kada i kako pravilno provetravati kuću zimi

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Koliko puta dnevno treba provjetravati zimi?

Preporuka je da dom provjetravate dva do četiri puta dnevno, u zavisnosti od aktivnosti i vlažnosti vazduha.

Jednostavan raspored može da izgleda ovako:

Ujutru – provjetravanje spavaćih soba.

Nakon ručka – provjetravanje kuhinje i dnevnog boravka.

Nakon večere – kratko provjetravanje prostorija u kojima se boravilo.

Nakon svakog tuširanja – provjetravanje kupatila.

Nema potrebe da prozori budu otvoreni duže nego što je neophodno. U hladnijem periodu dovoljno je oko pet minuta po prostoriji, a trajanje može da zavisi od veličine prostorije, vjetra i položaja prozora.

Kako da provjetrite dom, a da ne rashladite prostorije?

Da biste sačuvali toplotu u domu, pridržavajte se nekoliko jednostavnih pravila:

Otvorite prozore širom, umjesto da ih držite na kip.

Zatvorite vrata prostorije koju provjetravate kako hladan vazduh ne bi rashladio ostatak doma.

Tokom provjetravanja isključite grijanje u toj prostoriji.

Čim završite, zatvorite prozore i vratite termostat na uobičajenu temperaturu.

Kratko i intenzivno provjetravanje pomoći će da se vazduh osvježi, a da zidovi, namještaj i podovi ne izgube previše toplote.

(Lepa i srećna/Mondo)