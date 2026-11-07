Obavezni radovi na kući i u bašti prije zime: 8 stvari koje će vam uštedjeti novac na proljeće

Svaki domaćin mora da odradi 8 stvari na svojoj kući i u bašti prije nego što stignu prvi mrazevi.

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Dolazak zime ne podrazumijeva samo pripremu toplije garderobe i uključivanje grijanja. Hladnoća, vlaga, mraz i snijeg mogu ozbiljno da utiču na stanje kuće, naročito ako neke sitne kvarove i nedostatke ostavimo za proljeće. Upravo tada ono što je moglo da se riješi jednostavnom popravkom može da preraste u mnogo veći i skuplji problem.

Stručnjaci za uređenje i održavanje doma zato savjetuju da se nekoliko važnih poslova obavi prije nego što temperature značajnije padnu. Ovo je osam stvari koje vrijedi provjeriti oko kuće dok još ima vremena.

1. Zatvorite sve pukotine

Čak i najmanji razmaci oko prozora i vrata mogu da propuštaju hladan vazduh i vlagu. Zbog toga je važno provjeriti stanje gumenih zaptivki, zamijeniti dotrajale dijelove i obnoviti silikon tamo gdje je potrebno. Osim što će kuća biti toplija, dobro zaptivanje može da doprinese manjoj potrošnji energije za grijanje. Posebno je važno ne zanemarivati pukotine kroz koje prodire voda, jer se ona tokom mraza može zalediti i dodatno oštetiti materijal.

2. Očistite oluke i pregledajte krov

Lišće, grančice i drugi otpaci mogu da zapuše oluke i spriječe pravilno oticanje kišnice. Kada voda nema gdje da otiče, može da se preliva niz fasadu, prodire u zidove ili se zadržava na mjestima gdje tokom zime može da se zaledi. Zato prije hladnih dana treba očistiti oluke i provjeriti da li su odvodne cijevi prohodne. Istovremeno pregledajte krov i obratite pažnju na pomjerene, napukle ili nedostajuće crijepove. Male nedostatke mnogo je lakše sanirati prije nego što ih pogoršaju snijeg, vjetar i obilne padavine.

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3. Ako planirate krečenje fasade, ne odlažite ga

Jesen može biti posljednja prilika za određene radove na spoljašnjosti kuće. Ako ste planirali krečenje fasade ili osvežavanje spoljašnjih površina, važno je da to uradite dok su temperature odgovarajuće. Prema preporukama proizvođača boja, idealni uslovi za nanošenje pojedinih spoljnih boja podrazumijevaju temperaturu između približno 4 i 32 stepena, uz nisku vlažnost vazduha. Ipak, uvijek treba provjeriti uputstvo konkretnog proizvođača jer se uslovi razlikuju u zavisnosti od vrste premaza.

4. Provjerite spoljašnju rasvjetu

Kako dani postaju kraći, rasvjeta oko kuće postaje još važnija. Provjerite da li sve spoljne lampe rade, zamijenite pregorjele sijalice i obratite pažnju na osvjetljenje ulaza, staza, stepenica i dvorišta. Dobro postavljena rasvjeta ne doprinosi samo ljepšem izgledu doma već i bezbjednijem kretanju tokom dugih zimskih večeri. Ako imate dvorišnu rasvjetu, sada je pravo vrijeme da provjerite i njenu ispravnost.

5. Pripremite baštu za proljeće

Iako se čini da je proljeće daleko, upravo jesen može biti pravo vrijeme za neke baštenske radove. Određene vrste drveća, cvijeća i lukovica najbolje je saditi četiri do šest nedjelja prije prvog mraza, kako bi imale dovoljno vremena da se ukorijene. Uklonite suve i oštećene dijelove biljaka, sredite leje i provjerite koje vrste treba zaštititi od niskih temperatura. Tako ćete olakšati sebi posao kada stigne proljeće.

sadnja lala

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6. Očistite dimnjak prije početka grijne sezone

Ako koristite kamin ili peć na čvrsto gorivo, čišćenje dimnjaka ne bi trebalo odlagati. Naslage čađi, kao i eventualna gnijezda ptica i drugi otpaci, mogu da ometaju pravilno odvođenje dima. Najbolje je da pregled i čišćenje prepustite stručnom dimničaru. Redovno održavanje nije važno samo zbog efikasnijeg grijanja već i zbog bezbjednosti ukućana.

7. Pregledajte ogradu oko kuće

Ograda je tokom zime izložena vjetru, kiši, snijegu i niskim temperaturama, pa je važno da prije hladnih dana provjerite njenu stabilnost. Zategnite olabavljene šrafove i spojeve, zamijenite polomljene daske ili oštećene dijelove i uklonite grane koje se oslanjaju na ogradu, piše Real Simple. Drvenu ogradu po potrebi očistite i zaštitite odgovarajućim premazom kako bi lakše podnijela vlagu i zimske uslove.

8. Sanirajte oštećenu fasadnu oblogu

Ako kuća ima spoljašnju oblogu, provjerite da li postoje napukli, odvojeni ili oštećeni dijelovi. Takva oštećenja nisu samo estetski problem jer kroz njih vlaga može da prodre do slojeva ispod obloge. Stručnjaci posebno ističu važnost zaštitnog sloja koji sprečava prodor vode, kao i pravilnog zaptivanja. Ako primijetite veća oštećenja, najbolje je da ih pregleda majstor i procijeni šta treba sanirati prije zime.

Ne čekajte proljeće da biste rješavali probleme koji se mogu spriječiti već sada. Nekoliko sati posvećenih održavanju kuće može da vam uštedi mnogo vremena, novca i neprijatnih iznenađenja kada stignu hladni dani.

(Lepa i srećna/Mondo)