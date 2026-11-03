Prelijepa kuća od 70 kvadrata sa odličnim rasporedom, unutra je sve lijepo stalo i sjajno je za život jedne porodice.

Izvor: Youtube/Printscreen/ Территория Дома

Na prvi pogled djeluje jednostavno, ali ova moderna porodična kuća od 70 kvadrata krije niz pametnih rješenja za udoban život. Na maloj površini smješteni su prostrana dnevna soba sa kuhinjom, dvije spavaće sobe, kupatilo, hodnik i posebna tehnička prostorija. Tu je i neiskorišćeno potkrovlje koje se kasnije može pretvoriti u dodatni stambeni prostor.

Kuća je projektovana u evropskom, odnosno poljskom stilu, sa jednostavnom fasadom na kojoj se kombinuju svijetla dekorativna fasadna obrada i drvene obloge u boji hrasta. Osnova objekta je 9 puta 12 metara, a duž cijele kuće prostire se terasa dubine tri metra.

Dnevna soba i kuhinja od 40 kvadrata

Najveći dio kuće zauzima otvoreni prostor kuhinje i dnevne sobe, ukupne površine oko 40 kvadrata. Dnevni boravak ima 30, a kuhinja devet kvadrata. Prostor je vizuelno podijeljen bojama zidova: dio za odmor obojen je u upečatljivu tamnoplavu nijansu, dok je trpezarijski dio svijetao.

U galeriji ispod pogledajte kako izgleda ova prelijepa kuća!

Vidi opis Kuća od 70 kvadrata u kojoj je sve kako treba: Raspored je besprijekoran, skockano do detalja Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube/Printscreen/ Территория Дома Br. slika: 15 1 / 15 Izvor: Youtube/Printscreen/ Территория Дома Br. slika: 15 2 / 15 Izvor: Youtube/Printscreen/ Территория Дома Br. slika: 15 3 / 15 AD Izvor: Youtube/Printscreen/ Территория Дома Br. slika: 15 4 / 15 Izvor: Youtube/Printscreen/ Территория Дома Br. slika: 15 5 / 15 Izvor: Youtube/Printscreen/ Территория Дома Br. slika: 15 6 / 15 AD Izvor: Youtube/Printscreen/ Территория Дома Br. slika: 15 7 / 15 Izvor: Youtube/Printscreen/ Территория Дома Br. slika: 15 8 / 15 Izvor: Youtube/Printscreen/ Территория Дома Br. slika: 15 9 / 15 AD Izvor: Youtube/Printscreen/ Территория Дома Br. slika: 15 10 / 15 Izvor: Youtube/Printscreen/ Территория Дома Br. slika: 15 11 / 15 Izvor: Youtube/Printscreen/ Территория Дома Br. slika: 15 12 / 15 AD Izvor: Youtube/Printscreen/ Территория Дома Br. slika: 15 13 / 15 Izvor: Youtube/Printscreen/ Территория Дома Br. slika: 15 14 / 15 Izvor: Youtube/Printscreen/ Территория Дома Br. slika: 15 15 / 15 AD

Kuhinja je minimalistička, sa elementima bez ručkica i drvenim detaljima koji unose toplinu. Sudopera je postavljena ispod prozora, sa pogledom na dvorište i borovu šumu.

Najveći adut enterijera je panoramsko zastakljenje od poda do plafona. Velike klizne staklene površine povezuju dnevnu sobu sa terasom, unose obilje prirodnog svjetla i omogućavaju da se prostor tokom toplijih dana otvori prema dvorištu.

Praktična tehnička prostorija i dvije spavaće sobe

Posebno zanimljivo rješenje je tehnička prostorija kroz koju se može prolaziti i iz hodnika i iz kuhinje. U njoj su smješteni vodovodne instalacije, oprema za zagrijavanje vode i električni ormarić, a ostavljeno je i dovoljno mjesta za buduću veš-mašinu i sudoperu. Na podu se nalazi slivnik koji omogućava odvođenje vode u slučaju curenja ili kvara.

Spavaći dio odvojen je od dnevne zone kratkim hodnikom. Roditeljska soba ima 11 kvadrata, a dječja oko devet. U manjoj sobi predviđeno je dovoljno prostora za dva kreveta ili krevet na sprat, dok je radni sto postavljen uz prozor kako bi se maksimalno iskoristilo prirodno svjetlo.

Kupatilo je uređeno jednostavno, sa klasičnom kadom dužine 180 centimetara. Keramičke pločice postavljene su samo u dijelu izloženom vodi, dok su ostali zidovi okrečeni, što prostoru daje topliji izgled.

U galeriji ispod pogledajte i jednu prelijepu kuću od 80 kvadrata!

Vidi opis Kuća od 70 kvadrata u kojoj je sve kako treba: Raspored je besprijekoran, skockano do detalja Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube/Printscreen/ Pomysł Na Dom Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: Youtube/Printscreen/ Pomysł Na Dom Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: Youtube/Printscreen/ Pomysł Na Dom Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: Youtube/Printscreen/ Pomysł Na Dom Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: Youtube/Printscreen/ Pomysł Na Dom Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: Youtube/Printscreen/ Pomysł Na Dom Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: Youtube/Printscreen/ Pomysł Na Dom Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: Youtube/Printscreen/ Pomysł Na Dom Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: Youtube/Printscreen/ Pomysł Na Dom Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: Youtube/Printscreen/ Pomysł Na Dom Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: Youtube/Printscreen/ Pomysł Na Dom Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: Youtube/Printscreen/ Pomysł Na Dom Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: Youtube/Printscreen/ Pomysł Na Dom Br. slika: 13 13 / 13

Dobra izolacija i mogućnost proširenja

Kuća je građena od termo-keramičkih blokova debljine 25 centimetara, uz fasadnu izolaciju od 10 centimetara. Podovi imaju 20 centimetara izolacije, a tavanski prostor izolovan je mineralnom vunom iste debljine.

Grijanje je izvedeno pomoću električnih grijnih kablova ispod podova, a svaka prostorija ima zaseban regulator temperature. Potkrovlje za sada nije uređeno za stanovanje, ali je unaprijed ostavljen otvor za buduće stepenište. Tako porodica jednog dana može dobiti dodatni prostor bez proširivanja osnove kuće.

Zanimljiv je i detalj na ulazu: u podu trijema napravljeno je udubljenje za otirač, u kojem se zadržavaju blato, pijesak i snijeg sa obuće, pa se prljavština ne raznosi po kući.

Ovaj projekat pokazuje da i na 70 kvadrata može da se organizuje veoma funkcionalan porodični dom. Tajna je u otvorenom rasporedu, velikim staklenim površinama, pametno iskorišćenom prostoru i detaljima koji olakšavaju svakodnevni život.