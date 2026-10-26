Divna kuća od 58 kvadrata u koju ćete se zaljubiti, ušuškano, toplo i skockano do posljednjeg detalja!

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

Mir, priroda i mala drvena kuća u kojoj je svaki centimetar pametno iskorišćen, tako izgleda dom Pauline i Krizstofa iz Poljske, koji su odlučili da gradski život zamjene tišinom malog sela.

Njihova kuća ima svega 58 kvadrata, ali u njoj su uspjeli da urede dnevnu sobu, kuhinju, kupatilo i dvije spavaće sobe. Posebnu pažnju privlači način grijanja, koji im omogućava da dom bude topao bez velikih troškova.

Svijetao enterijer i pametna rješenja

Kuća je spolja mala, ali unutra djeluje prostranije zahvaljujući svjetlim tonovima, prirodnom drvetu i dobro osmišljenom rasporedu. Vlasnici su zatvorili prvobitnu verandu i tako proširili dnevnu sobu, koja je postala glavno mjesto za porodično okupljanje.

Staru crnu sofu nisu menjali, već su kupili materijal i sami sašili nove presvlake, usklađene sa ostatkom enterijera. Tako su uz malo novca dobili potpuno drugačiji izgled namještaja.

Ulazni dio takođe su prilagodili svojim potrebama. Dodali su dvije pregradne stranice i napravili mali vjetrobran sa klupom, ogledalom, policama i korpama za kape i šalove. Ovo je praktična ideja za male kuće i stanove, jer omogućava da se obuća i jakne odlože odmah na ulazu.

Dodatni prozor i izlaz na terasu unijeli su više prirodnog svjetla, dok je terasa sa nadstrešnicom postala omiljeno mjesto za odmor.

U galeriji ispod pogledajte kako izgleda ova ušuškana i topla kuća!

Vidi opis Napravili su čudesnu kuću od 58 kvadrata: Unutra sve ušuškano, a grijanje je jeftino i toplo Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 15 1 / 15 Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 15 2 / 15 Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 15 3 / 15 AD Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 15 4 / 15 Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 15 5 / 15 Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 15 6 / 15 AD Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 15 7 / 15 Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 15 8 / 15 Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 15 9 / 15 AD Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 15 10 / 15 Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 15 11 / 15 Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 15 12 / 15 AD Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 15 13 / 15 Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 15 14 / 15 Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 15 15 / 15 AD

Kuhinja, kupatilo i dvije spavaće sobe

Kuhinja je mala, ali funkcionalna, sa frižiderom, rernom i dovoljno radne površine za pripremu hrane. U kupatilu od svega 3,5 kvadrata uspjeli su da smjeste tuš, veš-mašinu i umivaonik.

Zanimljiv detalj su drvene zidne obloge u kupatilu. Drvo je zaštićeno posebnim premazom namijenjenim prostorima poput sauna, a prozor omogućava lakše provjetravanje.

Na spratu se nalaze dvije spavaće sobe od po približno devet kvadrata. Umjesto klasičnih ormara sa vratima na otvaranje, vlasnici su napravili garderober sa kliznim vratima, koji zauzima manje prostora. Iskoristili su i prostor ispod kreveta, kao i dodatne police i ormariće za odlaganje stvari.

Njihov savjet za male domove je jednostavan: birajte multifunkcionalni namještaj, poput sofe sa prostorom za odlaganje ili kreveta sa sandukom, i zadržite samo stvari koje zaista koristite.

Grijanje koje dugo zadržava toplotu

Najzanimljiviji detalj kuće je peć sa akumulacijom toplote, koja predstavlja glavni izvor grijanja. Vlasnici kažu da su tokom zime ložili ujutru i uveče, a peć je zatim postepeno otpuštala toplotu tokom narednih sati. U kupatilu imaju i dodatni električni grijač.

Za loženje koriste suve drvene ostatke iz stolarske proizvodnje, koje nabavljaju povoljnije od klasično pripremljenih drva. Prema njihovim riječima, upravo im takvo gorivo pomaže da smanje troškove grijanja.

Ovaj primjer pokazuje da se uz dobro izolovanu kuću, odgovarajuću peć i pažljivo odabran način grijanja može postići prijatna temperatura i u malom domu. Ipak, stvarna potrošnja zavisi od izolacije, spoljašnjih temperatura, kvaliteta goriva i načina korišćenja peći.

Kuća od 58 kvadrata Izvor: youtube

Mali dom, više vremena za život

Porodica je željela kuću na osami, sa velikim dvorištem i prirodom na dohvat ruke. Danas mnogo vremena provode napolju, na terasi, u dvorištu i u šetnjama, a manje su vezani za zatvoreni prostor.

Njihova kuća pokazuje da za udoban život nije neophodna velika kvadratura. Svijetle boje, prirodni materijali, namještaj sa dodatnim prostorom za odlaganje i pažljivo osmišljeno grijanje mogu i mali dom da pretvore u toplu i funkcionalnu oazu.

(Mondo)