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Natalija je napravila kuću iz bajke od 65 kvadrata: Sve skockala do detalja, a dvorište je san snova

Natalija je napravila kuću iz bajke od 65 kvadrata: Sve skockala do detalja, a dvorište je san snova

Autor H.K. Izvor Lepa i srećna
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Mali dom koji podsjeća na bajku, a stare kroz dvorište, travnjak i kutak za uživanje učiniće da se odmah zaljubite u ovu kuću od 65 kvadrata!

Mala montažna kuća od 65 kvadrata sa žutom fasadom i baštom Izvor: Youtube/Printscreen/FORUMHOUSE - Yo.png

Jarkožuta fasada, neobične staze koje vijugaju kroz dvorište i detalji pažljivo uklopljeni u cjelinu, kuća Natalije iz Rusije izgleda kao da je izašla iz bajke. Iako je mala, površine svega 65 kvadratnih metara, svaki dio imanja osmišljen je tako da bude praktičan, topao i vizuelno privlačan.

Ideja je bila da stvore mjesto u kojem će uživati cijela porodica, ali i njihovi ljubimci. Pošto su imali četiri psa, život u gradu postao je manje praktičan, pa su odlučili da kupe plac van Moskve i naprave kuću po svojoj mjeri.

Umjesto velike kuće, prvo su napravili manju

Prvobitno su razmišljali o kući od oko 200 kvadrata, ali su shvatili da bi, pored same gradnje, morali da izdvoje novac i za priključke, ogradu i uređenje zemljišta. Zato su odlučili da najprije naprave manji dom, dok bi izgradnja veće kuće mogla da sačeka.

Odabrali su montažnu kuću sa drvenom konstrukcijom, za koju su očekivali da će biti ekonomičnije i brže rješenje. Ipak, gradnja nije prošla bez problema. Konačna cijena bila je znatno viša od prvobitne ponude, a radovi su se odužili na više od pola godine. Tokom izgradnje promijenilo se čak osam građevinskih ekipa.

Kuća je, ipak, na kraju dobila izgled kakav su željeli. Za konstrukciju su korišćene suve blanjane daske, a zidovi su dodatno izolovani, tako da ukupna debljina izolacije iznosi oko 25 centimetara. Umjesto metalnog pokrivača, izabrali su meku krovnu šindru, između ostalog zbog manje buke tokom kiše.

U galeriji ispod pogledajte slike ove bajkovite kuće!

Žuta fasada koja unosi sunce i kada je vrijeme tmurno

Natalija je željela da kuća bude drugačija od uobičajenih domova u neutralnim tonovima. Razmatrali su bež i sive nijanse, ali je na kraju pobijedila žuta – boja koja unosi vedrinu i podsjeća na sunčane kućice iz Italije.

Za završnu obradu fasade odabrali su dekorativni malter umjesto drveta, jer su željeli da izbjegnu često obnavljanje i prefarbavanje drvenih površina. Osim toga, planiraju da jednog dana izgrade i veću kuću na susjednom placu, pa im je bilo važno da se objekti stilski uklapaju.

Dvorište je uređeno do posljednjeg detalja

Posebnu pažnju privlači dvorište od 12 ari, osmišljeno tako da bude lijepo, ali i funkcionalno. U njemu su predviđeni parking, ulazna zona, prostor za roštilj i pomoćni objekat, a sve celine povezane su vijugavim stazama.

Natalija nije željela jednolično popločavanje, već zanimljiv uzorak koji će se slagati sa žutom fasadom i bijelim okvirima prozora. Zato je izabrala kombinaciju sive, pješčane i bijele boje, a kružni motivi na stazama osmišljeni su tako da podsjećaju na sunce, simbol koji se provlači kroz čitavo uređenje imanja.

U galeriji ispod pogledajte slike još jedne male kuće od 60 kvadrata!

Za pojedine dijelove dvorišta korišćene su i betonske ploče kroz čije spojeve može da raste trava, što stazama daje prirodniji izgled. Prilikom planiranja vodilo se računa i o praktičnim problemima: pošto se voda tokom kiše slivala na plac, bilo je neophodno urediti drenažu i sistem za odvodnjavanje.

Kuća iz bajke
Izvor: youtube

Rezultat je imanje na kojem se boje, staze i kuća savršeno nadovezuju jedna na drugu. Natalija kaže da je željela da stvori atmosferu koja podsjeća na bajku o Snježnoj kraljici, kada Gerda prolazi kroz mećavu i iznenada nailazi na čarobnu baštu i udoban dom. Sudeći po pažljivo osmišljenom eksterijeru, u toj namjeri je i uspjela.

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Tagovi

kuća uređenje doma

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