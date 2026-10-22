Zlatni trik Japanaca za brzo sušenje veša u stanu: Sve zavisi od toga šta kačite na sredinu stalka

Ako uveče okačite veš, a ujutru je i dalje vlažan, problem možda nije u prostoriji ili temperaturi, već u nečemu na šta obično ne pomislite.

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Sušenje veša u manjem stanu može da bude prava muka, naročito tokom jeseni i zime, kada prozore ne možemo stalno da držimo otvorene, a napolju je previše hladno ili vlažno. Stalak za veš obično stavimo u ugao sobe, hodnik ili kupatilo i pokušamo da na njega smjestimo sve što smo upravo izvadili iz mašine. Međutim, baš želja da na što manje prostora okačimo što više veša može znatno da uspori sušenje.

Najveći problem je nedostatak prostora između odjeće

Ako se majice, pantalone, čarape i peškiri dodiruju ili čak preklapaju, vazduh između njih teško cirkuliše. Vlaga zato sporije isparava, a pojedini dijelovi odjeće mogu da ostanu vlažni dugo nakon što su se ostali već osušili. Kada sušenje potraje, može da se pojavi i karakterističan neprijatan miris vlažnog veša.

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U Japanu je poznat jednostavan način raspoređivanja veša koji se često opisuje kao "dugino sušenje", odnosno sušenje u obliku luka. Za njega vam nije potreban nikakav poseban uređaj, već samo običan stalak za veš.

Duži komadi na krajeve, kraći u sredinu

Princip je vrlo jednostavan. Duže komade veša, poput pantalona, haljina ili većih peškira, okačite na spoljne dijelove stalka. Kako se približavate sredini, kačite sve kraće komade. Kada stalak pogledate sa strane, donje ivice okačenog veša tako prave luk, odnosno obrnuto slovo U.

Izvor: Shutterstock/AstroStar

Zašto bi to trebalo da pomogne? Ispod kraćih komada u sredini ostaje više slobodnog prostora kroz koji vazduh može lakše da cirkuliše. Duži komadi na krajevima istovremeno ne zaklanjaju manju odjeću.

Važno je još nešto. Između pojedinačnih komada ostavite dovoljno prostora. Ako na stalak nagurate ceo bubanj veša tako da se odeća dodiruje, ni najpažljivije osmišljen raspored neće napraviti čudo.

Peškire okačite malo drugačije

Debeli peškiri spadaju među komade koji se najduže suše. Ako ih preko prečke stalka presavijete tačno napola, dobićete dva debela sloja između kojih se zadržava vlaga. Bolje je da peškir okačite neravnomerno, tako da jedna strana bude kraća, a druga duža. Na taj način veća površina ostaje izložena vazduhu, pa tkanina može brže da se suši. Ako imate dovoljno prostora, još je bolje da peškir pričvrstite štipaljkama za jednu ivicu, tako da što veći dio tkanine slobodno visi.

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I farmerkama i drugim debljim pantalonama potrebno je mnogo vazduha. Umjesto da obje nogavice vise priljubljene jedna uz drugu, razmaknite ih i pričvrstite štipaljkama tako da između njih ostane prostor. Ako možete, izvucite i postavu džepova i otkopčajte rajsferšlus.

Isto važi za kapuljače na duksevima. Ako mokra kapuljača leži preko leđnog dijela odjeće, stvaraju se dva sloja tkanine koji se znatno sporije suše. Zato kapuljaču što više odmaknite od ostatka duksa.

Prije kačenja dobro protresite veš

Još jedan trik ne zahtjeva ni minut dodatnog posla. Svaki komad koji izvadite iz mašine dobro protresite prije nego što ga okačite. Tako ćete ispraviti zgužvanu tkaninu i sprečiti da pojedini slojevi ostanu slepljeni. Dodatna prednost je to što će neka odjeća nakon sušenja biti manje izgužvana.

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Ako vam na stalku nedostaje prostora, košulje, bluze i pojedine majice možete da okačite direktno na vješalice. Time ćete napraviti više prostora između komada, a odjeća može da se osuši i sa manje nabora. Vodite računa samo o tome da vješalice ne budu zbijene jedna uz drugu.

Vazduh je važniji od visoke temperature

Mnogi gurnu stalak tik uz radijator i očekuju da će se veš zbog toplote brže osušiti. Toplota pomaže isparavanju, ali su veoma važni i cirkulacija vazduha i odvođenje nastale vlage iz prostorije.

Ako je moguće, stalak postavite tako da oko njega ostane malo slobodnog prostora, a prostoriju povremeno kratko i intenzivno provetrite.

Sušenje veće količine veša u zatvorenom prostoru povećava vlažnost vazduha. Ako se to često dešava bez odgovarajućeg provetravanja, na hladnijim površinama može da počne da se skuplja kondenzacija, što povećava i rizik od pojave buđi.

Ako imate ventilator, može da pomogne i blago strujanje vazduha pored stalka. U veoma vlažnim stanovima efikasan može da bude i odvlaživač vazduha.

(Mondo)