Savršena mala kuća sa terasama koje se sklapaju: Ekonomično grijanje na drva i solare štedi mnogo novca

Mala kuća djeluje kao jednostavna vikendica, ali su u njoj primjenjena savremena arhitektonska i tehnološka rješenja.

Izvor: Youtube / Into the wild houses

Sa površinom od svega 20 kvadrata, vikendicaCabin Devin je projektovana tako da pruži potpunu udobnost tokom cijele godine.

Ova mala kuća je blago izdignuta iznad tla na potpornim stubovima i obložena drvetom, a u potpunosti je energetski samostalna.

Jedno od najatraktivnijih arhitektonskih rješenja su dvije sklopive drvene terase na bočnim stranama objekta. Kada se spuste, iza njih se otkrivaju klizni stakleni zidovi koji unutrašnjost preplavljuju prirodnom svjetlošću i u potpunosti brišu granicu između enterijera i eksterijera. Tokom lijepih dana, otvaranjem ovih terasa dnevni boravak se prirodno proširuje na otvoreno, čineći da čitav prostor djeluje znatno prostranije nego što zapravo jeste.

mala kuca od 20 kvadrata sa solarnim grijanjem

Izvor: Youtube / Into the wild houses

Unutrašnjost je uređena minimalistički, ali sa izuzetnim smislom za funkcionalnost i iskorišćenost svakog centimetra. Visoki plafoni daju osjećaj prozračnosti, dok centralni dio zauzima otvoreni dnevni boravak koji služi i kao trpezarija. U nastavku se nalazi mala kuhinja sa sudoperom, a tu je i mala peć na drva koja prostoru daje posebnu toplinu. Odmah iza kuhinjskog dijela nalazi se kupatilo sa tušem i umivaonikom koji je strateški postavljen uz sam prozor, sa kog pogled puca na okolnu šumu.

mala kuca od 20 kvadrata sa solarnim grijanjem

Izvor: Youtube / Into the wild houses

Kao u nekom arhitektonskom skrovištu, prostor za spavanje se otkriva tek uveče. Iznad glavne zone smještena je diskretna galerija do koje vode sklopive drvene merdevine, koje se izvlače samo po potrebi. Za razliku od donjeg dijela kuće koji je u potpunosti otvoren ka pejzažu, galerija donosi znatno intimniju atmosferu, a kroz krovni prozor se iz kreveta može uživati u zvjezdanom nebu.

Kako bi kuća mogla neometano da funkcioniše tokom cijele godine, inženjeri su instalirali solarne panele sa baterijama, a ugrađen je i rezervni sistem na gas.

Pogledajte ovu lijepu malu kuću u galeriji slika.

Vidi opis Savršena mala kuća sa terasama koje se sklapaju: Ekonomično grijanje na drva i solare štedi mnogo novca mala kuca od 20 kvadrata sa solarnim grejanjem mala kuca od 20 kvadrata sa solarnim grejanjem mala kuca od 20 kvadrata sa solarnim grejanjem mala kuca od 20 kvadrata sa solarnim grejanjem mala kuca od 20 kvadrata sa solarnim grejanjem mala kuca od 20 kvadrata sa solarnim grejanjem mala kuca od 20 kvadrata sa solarnim grejanjem mala kuca od 20 kvadrata sa solarnim grejanjem mala kuca od 20 kvadrata sa solarnim grejanjem mala kuca od 20 kvadrata sa solarnim grejanjem mala kuca od 20 kvadrata sa solarnim grejanjem mala kuca od 20 kvadrata sa solarnim grejanjem mala kuca od 20 kvadrata sa solarnim grejanjem mala kuca od 20 kvadrata sa solarnim grejanjem mala kuca od 20 kvadrata sa solarnim grejanjem mala kuca od 20 kvadrata sa solarnim grejanjem mala kuca od 20 kvadrata sa solarnim grejanjem mala kuca od 20 kvadrata sa solarnim grejanjem mala kuca od 20 kvadrata sa solarnim grejanjem Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube / Into the wild houses Br. slika: 19 1 / 19 Izvor: Youtube / Into the wild houses Br. slika: 19 2 / 19 Izvor: Youtube / Into the wild houses Br. slika: 19 3 / 19 AD Izvor: Youtube / Into the wild houses Br. slika: 19 4 / 19 Izvor: Youtube / Into the wild houses Br. slika: 19 5 / 19 Izvor: Youtube / Into the wild houses Br. slika: 19 6 / 19 AD Izvor: Youtube / Into the wild houses Br. slika: 19 7 / 19 Izvor: Youtube / Into the wild houses Br. slika: 19 8 / 19 Izvor: Youtube / Into the wild houses Br. slika: 19 9 / 19 AD Izvor: Youtube / Into the wild houses Br. slika: 19 10 / 19 Izvor: Youtube / Into the wild houses Br. slika: 19 11 / 19 Izvor: Youtube / Into the wild houses Br. slika: 19 12 / 19 AD Izvor: Youtube / Into the wild houses Br. slika: 19 13 / 19 Izvor: Youtube / Into the wild houses Br. slika: 19 14 / 19 Izvor: Youtube / Into the wild houses Br. slika: 19 15 / 19 AD Izvor: Youtube / Into the wild houses Br. slika: 19 16 / 19 Izvor: Youtube / Into the wild houses Br. slika: 19 17 / 19 Izvor: Youtube / Into the wild houses Br. slika: 19 18 / 19 AD Izvor: Youtube / Into the wild houses Br. slika: 19 19 / 19

(Mondo)