Ovo svi hoće u modernim kupatilima, ali brzo se pokaju: Može da donese više štete nego koristi

Izgleda lijepo i na prvi pogled djeluje praktično, ali jedna greška sa ovim može da vas košta skupih radova i kajanja što ste uopšte to poželjeli.

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

Novi trendovi u uređenju kupatila sve više stavljaju akcenat na minimalizam, eleganciju i pametno korišćenje prostora. Jedno od rješenja koje je postalo posebno popularno jesu ugradne niše u zidovima, naročito u prostoru za tuširanje. Izgledaju moderno, oslobađaju prostor i omogućavaju da šamponi i kozmetika budu nadohvat ruke, bez dodatnih polica i korpica.

Ipak, ono što na fotografijama izgleda savršeno u praksi može da donese i niz problema. Ako se ne isplaniraju i ne izvedu pravilno, niše mogu da postanu izvor vlage, buđi i skupih popravki.

Zašto su niše toliko popularne?

Ugradne niše posebno su praktične u malim kupatilima, gdje je svaki centimetar važan. Pošto su smještene unutar zida, ne zauzimaju dodatni prostor i ne smetaju prilikom tuširanja. U njih mogu da se odlože šamponi, gelovi za tuširanje, sapuni i drugi proizvodi koji se svakodnevno koriste.

Osim funkcionalnosti, niše imaju i dekorativnu ulogu. Kada se oblože istim pločicama kao ostatak kupatila, stvaraju skladan i minimalistički izgled. Uz drugačiju oblogu ili diskretno osvjetljenje mogu da postanu upečatljiv detalj koji prostoru daje luksuzniji izgled.

Međutim, upravo zbog želje da kupatilo izgleda što elegantnije, mnogi zaboravljaju da ovo rješenje zahtjeva pažljivo planiranje i stručnu ugradnju.

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Najveći problem krije se iza pločica

Najveći rizik kod ugradnih niša jeste nepravilno izvedena hidroizolacija. Budući da se najčešće nalaze u tuš-kabini, svakodnevno su izložene vodi i vlazi. Ako spojevi, uglovi i površine nisu dobro zaštićeni, voda može da prodre iza pločica i vremenom izazove oštećenja.

Posljedice ne moraju odmah da budu vidljive. Vlaga se može zadržavati unutar zida, a kasnije dovesti do pojave buđi, odvajanja pločica i skupih sanacija. Zbog toga je važno da se hidroizolacija izvede odgovarajućim sistemom, uz pravilno zaptivanje svih spojeva.

Problem može da nastane i ako se niša postavi na neodgovarajuće mjesto. Ako je previsoka, preniska ili previše plitka, neće biti praktična za svakodnevnu upotrebu. Dodatno, nije svaki zid pogodan za pravljenje udubljenja. Prije radova potrebno je provjeriti njegovu konstrukciju i položaj vodovodnih cijevi i drugih instalacija.

Kako da izbjegnete greške?

Ako planirate renoviranje kupatila, nišu je najbolje predvidjeti još u fazi projektovanja. Tako se njene dimenzije i položaj mogu uskladiti sa instalacijama, debljinom zida i rasporedom pločica.

Važno je da bude dovoljno velika za proizvode koje svakodnevno koristite, ali i postavljena tako da vam sve bude lako dostupno. Blagi nagib dna prema prostoru za tuširanje može da pomogne da se voda ne zadržava u niši.

Posebnu pažnju treba posvetiti hidroizolaciji i kvalitetu završnih radova. Ušteda na ovom dijelu posla može se kasnije pretvoriti u mnogo veći trošak, naročito ako je potrebno uklanjati pločice i popravljati oštećene površine.

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Da li se ugradne niše ipak isplate?

Da, ali samo ako su dobro isplanirane i kvalitetno izvedene. One mogu da budu odlično rješenje za odlaganje kozmetike i uređenje modernog kupatila, ali nisu obavezne da bi prostor izgledao lijepo i funkcionalno.

Ako zid ne dozvoljava bezbjedno izvođenje niše ili ne želite da rizikujete komplikovane radove, praktična alternativa mogu biti kvalitetne zidne police ili namjenski držači za tuširanje.

Na kraju, najvažnije je da se ne vodite samo izgledom sa fotografija. Rješenje koje djeluje luksuzno nije uvijek i najpraktičnije, a kod kupatila su kvalitetna hidroizolacija, pravilna ugradnja i lako održavanje mnogo važniji od samog trenda.