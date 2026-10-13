Držite ih u kupatilu, a ne bi trebalo: 8 stvari koje mogu brže da propadnu

Kupatilo nije idealno mjesto za čuvanje stvari poput parfema, šminke i lijekova zbog vlage i temperature.

Izvor: SeventyFour/Shutterstock

Kupatilo je za mnoge ljude mjesto na kojem čuvaju gotovo sve proizvode za svakodnevnu njegu, od parfema i šminke do krema, lakova za nokte i preparata za kosu.

Ipak, iako djeluje praktično da nam sve bude nadohvat ruke, upravo je kupatilo zbog vlage, pare i čestih promjena temperature jedno od najmanje pogodnih mjesta za čuvanje pojedinih proizvoda.

1. Parfemi

Parfem

Izvor: pyrozhenka/Shutterstock

Prva stvar koju bi trebalo skloniti iz kupatila jesu parfemi. Iako bočice često izgledaju dekorativno na polici pored ogledala, toplota i direktna sunčeva svjetlost mogu da ubrzaju promijene u njihovom mirisnom sastavu. Vremenom parfem može da promijeni miris, intenzitet ili boju, zbog čega se preporučuje da se čuva na suvom, tamnom i hladnijem mjestu, dalje od izvora toplote.

2. Šminka

Šminka

Izvor: Avocado_studio/Shutterstock

Slično važi i za šminku. Puder, korektor, maskara, ruž za usne i drugi kozmetički proizvodi mogu da budu osjetljivi na uslove u kojima se čuvaju. Toplota može da utiče na njihovu teksturu i stabilnost, dok vlažno okruženje nije idealno za proizvode koji se često otvaraju i dolaze u kontakt sa kožom. Zato je bolje da šminku držite u suvoj fioci ili neseseru u spavaćoj sobi, uz redovno provjeravanje roka upotrebe i eventualnih promena mirisa ili konzistencije.

3. Lijekovi i vitamini

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Ni lijekovima i vitaminima nije mjesto u kupatilu ako su izloženi vlazi i promjenama temperature. Pojedini preparati mogu da izgube stabilnost ukoliko se ne čuvaju prema preporukama proizvođača, pa je važno da pročitate uputstvo na pakovanju. Najbolje je da se odlažu na suvom mjestu, van domašaja djece, uz poštovanje propisane temperature čuvanja.

4. Lakovi za nokte

Izvor: Pixel-Shot/Shutterstock

Ako lakove za nokte držite na polici pored lavaboa i njima bi trebalo da pronađete drugo mjesto. Promjene temperature mogu da utiču na njihovu gustinu i teksturu, zbog čega lak može da postane gušći i teže da se nanosi. Najbolje ih je da ih čuvate dobro zatvorene, na suvom mjestu, dalje od direktnog sunca i izvora toplote.

5. Nakit

Izvor: New Africa/Shutterstock

Problem može da predstavlja i nakit koji često ostavljamo pored lavaboa nakon umivanja ili tuširanja. Vlaga može da ubrza tamnjenje srebra i koroziju pojedinih metala, dok ostaci sapuna i kozmetike mogu da ostave naslage na površini. Umjesto na polici u kupatilu, nakit je bolje da čuvate u kutiji na suvom mjestu.

6. Četkice za šminkanje

Izvor: Pixel-Shot/Shutterstock

Posebnu pažnju bi trebalo da posvetite četkama i sunđerima za šminkanje. Pošto dolaze u direktan kontakt sa kožom, važno je da se redovno peru i potpuno osuše prije odlaganja. Ako ostanu vlažni u zatvorenom i slabo provjetrenom prostoru, stvaraju se uslovi pogodni za razvoj mikroorganizama. Zbog togane treba da ih vraćate u neseser ili zatvorenu kutiju dok su još mokri.

7. Električni uređaji za stilizovanje kose

Fen

Izvor: voffka23/Shutterstock

Fenovi, prese za kosu i drugi električni uređaji takođe zahtevaju pažnju. Iako ih mnogi drže u kupatilu jer ih tu najčešće koriste, vlagu i vodu treba da držite što dalje od električnih uređaja. Kada ih ne koristite, odložite ih na suvo mjesto, dalje od lavaboa, kade i tuša, a uređaje nikada nemojte da ih koristite mokrim rukama.

8. Kreme

Izvor: MONDO/Zora Ćirković

Kreme i serumi za njegu kože predstavljaju posebnu kategoriju jer ne zahtjevaju svi iste uslove čuvanja. Neki proizvodi mogu bez problema da se drže na sobnoj temperaturi, dok su drugi osjetljiviji na toplotu i svjetlost. Zato je najvažnije da pratite uputstva proizvođača i ne izlažete preparate nepotrebnim temperaturnim promenama.

To, naravno, ne znači da u kupatilu ne treba da držite nijedan kozmetički proizvod. Preparati namijenjeni svakodnevnoj upotrebi mogu da ostanu u njemu ukoliko su uslovi odgovarajući. Ipak, redovno provjetravanje prostorije i smanjenje vlage nakon tuširanja mogu da pomognu da proizvodi duže zadrže svoja svojstva.

(Mondo)