Japanski trik za brže sušenje veša: Zaboravite na gomilu koja visi na sušilici danima, ovo je rješenje

Kako Japanci brzo osuše veš na sušilici? Njihov trik je u pametnom kačenju...

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Tokom ljeta veš se suši brzo, često za svega nekoliko sati, zahvaljujući suncu i vjetru. Međutim, čim stignu jesenji dani, sušenje može da se oduži i na cijeli dan, pa čak i duže. Odjeća tada lako poprimi neprijatan, ustajao miris, naročito ako se suši u zatvorenom prostoru.

Ipak, postoji jednostavan trik iz Japana koji može da pomogne da se veš brže osuši i kada napolju nema sunca. Tajna nije u skupim uređajima niti u posebnim preparatima, već u načinu na koji raspoređujete odjeću na sušilici.

Japanski trik za brže sušenje veša

Prema ovom metodu, najvažnije je da odjeću ne kačite nasumično, već da vodite računa o njenoj veličini i rasporedu. Pravilo je jednostavno: krupnije komade odjeće postavite na spoljne strane sušilice, a manje rasporedite u sredini. Na taj način veš dobija oblik luka, odnosno slova M, a između komada ostaje više prostora za strujanje vazduha.

Kada vazduh može slobodno da prolazi između tkanina, vlaga se lakše oslobađa i veš se ravnomjernije suši. Zato izbjegavajte da na jednu prečku stavljate više komada ili da odjeću kačite previše blizu jednu drugoj.

Ovaj trik posebno je koristan tokom jeseni i zime, kada se veš uglavnom suši u stanu, gdje je cirkulacija vazduha često slabija.

U galeriji ispod pogledajte kako izgleda zidni sušač za veš!

Šta još možete da uradite da se veš brže osuši?

Osim pravilnog raspoređivanja odjeće, važnu ulogu ima i ono što radite prije nego što je stavite na sušilicu.

Izaberite odgovarajuću brzinu centrifuge. Ako etiketa na odjeći i vrsta tkanine to dozvoljavaju, odaberite veću brzinu centrifuge kako bi se uklonilo što više vode prije sušenja.

Protresite svaki komad odjeće. Prije kačenja dobro protresite majice, pantalone i peškire. Tako ćete razdvojiti slojeve tkanine i omogućiti da se odjeća ravnomjernije osuši.

Obezbijedite strujanje vazduha. Ako sušite veš u stanu, povremeno provjetrite prostoriju ili uključite ventilator. Provjetravanje je naročito važno kada se mnogo veša suši u istoj prostoriji.

Iskoristite toplotu radijatora. Tokom grejne sezone sušilicu možete postaviti u topliju prostoriju, ali nemojte je naslanjati na radijator niti prekrivati grejno tijelo odjećom. Ostavite dovoljno prostora za bezbjedno strujanje vazduha.

Ako vam je neki komad odjeće hitno potreban, možete se poslužiti i fenom, uz umjerenu temperaturu i dovoljno rastojanje od tkanine. Ipak, to je praktičnije za manje komade nego za cijelu turu veša.

Trik sa peškirom za odjeću koja mora brzo da se osuši

Postoji još jedan jednostavan način da uklonite višak vlage iz odjeće. Raširite veliki, suv peškir na ravnoj površini, preko njega položite mokru majicu ili drugi komad odjeće, a zatim sve zajedno čvrsto urolajte.

Lagano pritisnite rolnu kako bi peškir upio dio vode iz tkanine. Poslije toga odmotajte odjeću i okačite je na sušilicu. Ovaj postupak može znatno da skrati vrijeme sušenja, posebno kada je riječ o tanjim komadima odjeće.

Najvažnije je da ne pretrpavate sušilicu i da omogućite vazduhu da cirkuliše. Uz pravilno cijeđenje, protresanje i raspoređivanje veša, odjeća može da se osuši brže čak i tokom hladnih i vlažnih jesenjih dana.