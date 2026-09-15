Kako da osušite veš u stanu duplo brže? Stavite ovaj predmet pored štrika i ne brinite za vlagu i buđ

Sušenje veša u stanu je vrlo neprijatno, naročito tokom tmurnih, kišnih dana. Ovi savjeti će vam olakšati posao.

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Sa dolaskom hladnijih dana, sušenje veša u stanu ponovo postane glavobolja. Vazduh u sobama postane težak i vlažan, prozori se orose, a garderoba se suši čitavu vječnost.

Ako nemate mašinu za sušenje, evo provjerenih caka koje stvarno ubrzavaju proces.

1. Bolja centrifuga štedi pola posla

Nemojte vaditi veš iz mašine čim se završi standardni program. Pustite još jedan ciklus centrifuge, makar i na slabijoj brzini, jer i to doprinosi bržem sušenju. Što mašina više vode izbaci dok je veš u bubnju, to će vam manje vlage ostati u stanu. Samo obavezno dobro protresite svaki komad prije kačenja da se ne biste kasnije borili sa zgužvanim materijalima.

2. Odvlaživač vazduha mijenja sve

Džabe širite veš i otvarate prozore ako je u stanu visoka vlažnost vazduha – odjeća nema gdje da ispari, pa samo poprimi ustajao miris. Mali kućni odvlaživač (dehumidifier) preko je potreban u svakom stanu zimi. Izvlači višak vode iz vazduha, sprečava buđ na zidovima, a veš se uz njega osuši preko noći.

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3. Trik sa običnim peškirom

Ako vam je neka košulja ili majica hitno potrebna, a mokra je, upotrebite staru kućnu caku. Stavite odjevni predmet na čist, suv peškir, urolajte ih zajedno u čvrstu „kobasicu“ i dobro pritisnite rukama ili stanite na rolnu. Peškir će odmah uvući prvu turu vode, pa će se odjeća osušiti upola brže kada je zakačite.

4. Ne gomilajte veš na štriku

Najčešća greška je ređanje odjeće jedne preko druge da bi sve stalo. Ostavite razmak od par centimetara između komada jer vazduh mora da kruži. Vješalice su ovde najbolji saveznik – okačite košulje i majice na vješalice, pa ih zakačite za ivice štrika. Stane više stvari, a suše se brže.

veš se suši na sušilici

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5. Običan stoni ventilator pravi promaju

Izvucite iz ormara stari stoni ventilator (onaj mali što vam je služio ljeti). Usmjerite ga da duva direktno u štrik za sušenje sa vešom i odškrinuti prozor na desetak minuta. Veštačko strujanje vazduha djeluje kao da sušite veš napolju na povjetarcu, troši minimalno struje, a sprečava stvaranje vlage u sobi.

6. Redovno čistite filter mašine

Ako povremeno palite mašinu za sušenje, zapamtite jedno pravilo: filter se čisti poslije svakog ciklusa. Nakupljena vlakna zapuše mrežicu, mašina se muči, troši duplo više struje, a ciklus traje satima duže bez ikakve potrebe.