Zbog kojih radijatora skuplje plaćate grijanje? Ako imate stare od livenog gvožđa, jedan dodatak smanjiće račune

Pojedini radijatori mogu da povećaju mjesečne račune.

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Visoki računi za grijanje mogu da budu posljedica skupe energije, hladne zime ili nedovoljne izolacije zgrade, ali uzrok prevelikih troškova ponekad se krije negdje drugdje. Da li znate da na troškove grijanja utiču i radijatori? Pogledajte koji mogu da povećaju mjesečne troškove i šta možete da uradite da biste račune vratili u normalu.

Stari radijatori od livenog gvožđa - da li je vrijeme za zamjenu?

U mnogim stambenim zgradama i starijim kućama i dalje se koriste radijatori od livenog gvožđa. Mišljenja o njima su podijeljena. Jedni smatraju da su znatno izdržljiviji od novih, dok drugi savjetuju da ih što prije uklonite iz stana.

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Radijatori od livenog gvožđa zaista mogu da traju mnogo godina, ali imaju veliku toplotnu inerciju, što znači da se sporo zagrijavaju i dugo odaju toplotu. Problem nastaje kada stari radijator nema mogućnost regulacije pomoću termostatskog ventila i glave.

Takav radijator može da dovede do značajnog rasipanja toplote. Uz neodgovarajuću regulaciju, stan se pregrijava, pa stanari moraju da otvaraju prozore kako bi snizili temperaturu u prostorijama. Nepostojanje sistema koji omogućava kontrolu dotoka toplote gotovo uvijek izlaže stanare većim troškovima.

Treba da imate na umu i da se u starim sistemima češće stvaraju naslage koje mogu da smanje protok vode. Zbog toga se radijator neravnomjerno zagrijava. S jedne strane može da bude veoma vruć, a s druge potpuno hladan. Ukućani tada moraju da povećavaju temperaturu radijatora, što može da utiče na rast računa.

Toplotna pumpa ne sarađuje dobro sa ovakvim radijatorima - platićete više, a u kući će biti hladno

Toplotna pumpa najbolje radi u niskotemperaturnim sistemima grejanja. Što je niža temperatura vode koja ulazi u sistem, potrebno je manje električne energije za dobijanje određene količine toplote. Ljudi koji griju dom pomoću ovog savremenog uređaja trebalo bi da biraju radijatore koji dobro rade sa temperaturom vode od približno 35 do 45 °C.

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Pošto je sama toplotna pumpa prilično velika investicija, ne odlučuju se svi vlasnici za kompletnu obnovu sistema grijanja. Nažalost, stari radijatori ne garantuju uvijek uštedu.

Mali radijatori vjerovatno neće moći dovoljno da zagriju prostoriju kada se povežu sa sistemom koji koristi toplotnu pumpu. U takvoj situaciji instalater će morati da poveća temperaturu vode u sistemu. U kući će postati toplije, ali će toplotna pumpa trošiti više struje, što će se odraziti i na račune.

Premali radijatori mogu da skrate cikluse rada toplotne pumpe. Kada je površina radijatora mala, uređaj mnogo češće dostiže zadate vrijednosti, zatim se isključuje, pa se nakon nekog vremena ponovo uključuje. Ova pojava, poznata kao kratko cikliranje, povećava potrošnju struje i ubrzava habanje dijelova uređaja.

Zašto ne bi trebalo da koristite radijatore bez termostatskih ventila?

Termostatski ventil sa glavom ograničava dotok tople vode u radijator kada prostorija dostigne zadatu temperaturu. Zahvaljujući tome, energija se ne troši kada to nije potrebno.

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Ako radijatori nemaju termostat, toplota može da bude neravnomjerno raspoređena. Obično je u prostoriji najbližoj izvoru toplote previše vruće, ali kada se smanji temperatura na uređaju za grijanje, u ostalim prostorijama može da postane previše hladno.

Nedostatak regulacije na radijatorima najčešće dovodi do toga da su neke prostorije pregrijane, a druge veoma hladne. U takvoj situaciji trošimo više energije za grijanje, a boravak u domu može da bude neprijatan.

Termostatski ventili mogu da donesu značajne uštede energije. U zavisnosti od potreba zgrade i načina korišćenja, one mogu da iznose i do 30 odsto.

Kako da riješite problem sa radijatorom koji povećava potrošnju energije?

Da li je moguće smanjiti račune za grijanje ako u stanu imate stare radijatore? U nekim slučajevima jeste. Stare radijatore od livenog gvožđa dovoljno je da opremite termostatskim ventilima i podesite protok vode. Zahvaljujući tome, temperatura u stanu trebalo bi da postane ujednačenija.

Ako imate toplotnu pumpu i male radijatore, razmislite o njihovoj zamjeni. U tom slučaju najbolje je da izaberete niskotemperaturne radijatore.

Imajte na umu i da radijatori rijetko izazivaju nagli rast troškova grijanja. Ipak, zamjena zastarjelog ili neispravnog radijatora može da se pokaže kao dobra odluka.

(Mondo)