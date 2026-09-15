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Hladni radijatori mogu da vas iznenade čim počne grijanje: Ovo obavezno uradite prije sezona grijanja

Hladni radijatori mogu da vas iznenade čim počne grijanje: Ovo obavezno uradite prije sezona grijanja

Izvor mondo.rs
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Jednostavna provjera termostatske glave i čišćenje radijatora traju svega nekoliko minuta, a mogu da spriječe kvar i hladne prostorije kada počne sezona grijanja.

Kako spriječiti kvar radijatora prije sezone grijanja Izvor: design.avovk/Shutterstock

Nekoliko okretaja termostatske glave jednostavan je način da provjerite da li se slobodno pomjera, mada to neće uvijek osloboditi zaglavljenu osovinu ventila. Važno je da provjeru obavite i nakon uključivanja grijanja. Podesite termostatsku glavu na najviši nivo i provjerite da li radijator počinje da se zagrijeva. Promjena temperature može da nastupi sa zakašnjenjem, pa budite strpljivi.

Prije početka grejne sezone trebalo bi i da očistite radijatore. Prašina se nakuplja na njihovoj površini, između rebara i u unutrašnjosti panelnih radijatora, čime se smanjuje protok vazduha. Kada se radijator zagrije, nataložena prašina počinje da se podiže i širi prostorijom.

Za čišćenje je najbolje da koristite usisivač sa uskim nastavkom, mekanu četku ili vlažnu krpu. Radijator prethodno mora da bude isključen i potpuno hladan.

Izvor: New Africa/Shutterstock

Nakon završetka grejne sezone preporučuje se da mehaničku termostatsku glavu postavite na najviši nivo. Tako ventil ostaje otvoren, a njegova osovina nije mjesecima pritisnuta u zatvorenom položaju, što smanjuje rizik od zaglavljivanja. Podešavanje na maksimum tokom ljeta neće automatski pokrenuti grijanje. Ako je izvor toplote isključen, radijator će ostati hladan.

Razlog za zabrinutost postoji ako termostatska glava ne može da se okrene, pomjera se uz veliki otpor ili radijator ostaje hladan iako je podešena na maksimum. Ne koristite klešta niti drugi alat za okretanje plastične glave jer tako možete da oštetite mehanizam.

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00:46
Kako odzračiti radijator
Izvor: Instagram/featureradiators
Izvor: Instagram/featureradiators

(MONDO)

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Tagovi

radijator grijanje savjeti

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