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Kako da bijeli veš ponovo zablješti: Kućni trik skida sivilo i žute fleke bez agresivne hemije

Kako da bijeli veš ponovo zablješti: Kućni trik skida sivilo i žute fleke bez agresivne hemije

Izvor Lepa i srećna
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Jedna tableta koju vjerovatno svi imamo u kući može da pomogne u skidanju fleka sa bijele odjeće i djeluje kao prirodni izbeljivač.

Trik za pranje bijelog veša: Aspirin vraća bjelinu odjeći Izvor: Shutterstock
  • Bijeli veš najbrže gubi svjež izgled na mjestima koja se najviše prljaju, ali i zbog ostataka deterdženta, dezodoransa i drugih proizvoda.
  • Jedan sastojak iz kućne apoteke često se koristi kao kućni trik za osvježavanje bijele odjeće i uklanjanje pojedinih fleka.
  • Postoji jednostavan način da ga isprobate kod kuće, a potrebno je svega nekoliko tableta i malo vremena.

Bijeli veš vremenom lako izgubi onu prvobitnu, blistavu bjelinu. Čak i kada ga peremo redovno, na majicama, košuljama i posteljini mogu da se pojave žućkaste fleke, posebno oko kragne, ispod pazuha i na manžetnama.

Umjesto da odmah posegnete za jakim izbjeljivačima, postoji jedan kućni trik koji mnogi koriste kada žele da bij elom vešu vrate svježiji izgled. Potrebno je samo nekoliko tableta koje vjerovatno već imate u kućnoj apoteci.

U pitanju je aspirin, odnosno acetilsalicilna kiselina. Ovaj metod se koristi kao kućni eksperiment za tretiranje fleka i osvježavanje tkanine, a postupak je sljedeći:

U veću posudu sipajte toplu vodu i dodajte pet tableta aspirina od 325 mg. Sačekajte da se potpuno otope, a zatim potopite bijeli veš. Ostavite ga u rastvoru nekoliko sati, a potom ga dobro isperite i operite u mašini na programu koji inače koristite za tu vrstu tkanine.

Postoji i brža varijanta: tablete se mogu dodati direktno u bubanj zajedno sa vešom. Ipak, ako je cilj uklanjanje tvrdokornih fleka, potapanje omogućava duži kontakt rastvora sa tkaninom.

Izvor: Shutterstock

Prije nego što isprobate bilo koji kućni trik, provjerite etiketu na odjeći i izbjegavajte eksperimentisanje na osjetljivim materijalima. Za tvrdokorne fleke i posebno osjetljive tkanine sigurniji izbor su proizvodi namijenjeni upravo za bijeljenje i uklanjanje fleka.

Kako da sačuvate bjelinu veša?

Prije pranja najprije odvojite bijeli veš od šarenog i tamnog, a posebno obratite pažnju na dijelove koji se najviše prljaju. Kragne i manžetne možete prethodno tretirati blagim sredstvom za odmašćivanje ili deterdžentom.

U galeriji saznajte kako korak po korak da skinete fleke od rđe sa bijele odjeće:

Važno je i da ne pretjerujete sa deterdžentom. Veća količina ne znači nužno i čistiji veš, a ostaci sredstva mogu da se zadrže u tkanini i vremenom učine da ona izgleda sivkasto, prenosi Stil.

Parfem i dezodorans takođe mogu doprinijeti pojavi žućkastih tragova, naročito ako se nanose direktno na odjeću. Zato je bolje sačekati da se proizvod osuši prije nego što obučete bijelu majicu ili košulju.

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Tagovi

pranje veša odjeća aspirin

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