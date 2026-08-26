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Bijele čarape izlaze sive iz mašine? Probajte ovaj trik prije sljedećeg pranja

Bijele čarape izlaze sive iz mašine? Probajte ovaj trik prije sljedećeg pranja

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
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Umjesto da odmah kupujete novi par, možete da isprobate jednostavan kućni trik koji može da produži vijek omiljenih bijelih čarapa.

Kako čarapama vratiti bjelinu Izvor: Anna Kondratiuk-Swiacka/Shutterstock

Bijele čarape i nakon pranja izgledaju sivkasto i kao da nisu potpuno čiste? To je čest problem, naročito kada se prljavština vremenom zadrži u vlaknima tkanine. Ipak, prije nego što ih bacite, možete da probate potapanje u posebnu mješavinu koja pomaže kod nečistoća sa kojima standardno pranje nekada ne uspijeva da se izbori.

Mješavina za izbjeljivanje bijelih čarapa

Postupak je jednostavan. U tri litra tople vode dodajte dvije kašike sode bikarbone, jednu kašiku soli, 100 ml troprocentnog hidrogena i jednu kašičicu deterdženta za veš.

Čarape ostavite u ovoj mješavini oko sat vremena. Nakon toga blago istrljajte mjesta na kojima ima najviše prljavštine, pa ih operite u mašini kao i obično.

Na ovaj način tvrdokorne naslage mogu da omekšaju, a tkanina da izgleda primjetno svjetlije i da se lakše opere tokom standardnog ciklusa.

Ipak, veoma stare i izrazito posivjele čarape vjerovatno neće ponovo postati snježnobele. Ovaj trik je priije svega koristan za uobičajene tragove prljavštine koji ostaju i poslije pranja.

Važno je koristiti troprocentni hidrogen i na ovaj način potapati samo bijele stvari čija deklaracija dozvoljava ovakav tretman.

(MONDO)

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Tagovi

pranje veša čarape

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