Bijele čarape izlaze sive iz mašine? Probajte ovaj trik prije sljedećeg pranja

Umjesto da odmah kupujete novi par, možete da isprobate jednostavan kućni trik koji može da produži vijek omiljenih bijelih čarapa.

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Bijele čarape i nakon pranja izgledaju sivkasto i kao da nisu potpuno čiste? To je čest problem, naročito kada se prljavština vremenom zadrži u vlaknima tkanine. Ipak, prije nego što ih bacite, možete da probate potapanje u posebnu mješavinu koja pomaže kod nečistoća sa kojima standardno pranje nekada ne uspijeva da se izbori.

Mješavina za izbjeljivanje bijelih čarapa

Postupak je jednostavan. U tri litra tople vode dodajte dvije kašike sode bikarbone, jednu kašiku soli, 100 ml troprocentnog hidrogena i jednu kašičicu deterdženta za veš.

Čarape ostavite u ovoj mješavini oko sat vremena. Nakon toga blago istrljajte mjesta na kojima ima najviše prljavštine, pa ih operite u mašini kao i obično.

Na ovaj način tvrdokorne naslage mogu da omekšaju, a tkanina da izgleda primjetno svjetlije i da se lakše opere tokom standardnog ciklusa.

Ipak, veoma stare i izrazito posivjele čarape vjerovatno neće ponovo postati snježnobele. Ovaj trik je priije svega koristan za uobičajene tragove prljavštine koji ostaju i poslije pranja.

Važno je koristiti troprocentni hidrogen i na ovaj način potapati samo bijele stvari čija deklaracija dozvoljava ovakav tretman.

(MONDO)