3 moderne jakne koje morate imati ove jeseni i zime: Detalj broj jedan odaje vrhunski stil i ukus

Ako planirate kupovinu jakne ili kaputa ove sezone, potražite ove detalje – oni su odlika modernog stila i dobrog ukusa.

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Prvi prohladni dani donose onu dobro poznatu modnu dilemu: šta obući da nam bude toplo i ugodno, a da pritom ne narušimo svedenu estetiku?

Za jesen 2026. godine, moda stavlja fokus na jakne i kapute koji spajaju prepoznatljive, bezvremenske krojeve sa suptilnim, neočekivanim detaljima.

Vuneni kaput sa zaobljenim rukavima

Klasični vuneni kaput je temelj jesenje garderobe bez kojeg je nemoguće zamisliti hladnije dane. Ove sezone će poželjni stilski detalji biti tamne boje, upečatljivo dvoredno kopčanje, kao i specifični, zaobljeni rukavi koji siluetom pomalo podsjećaju na popularni kroj pantalona u obliku bureta. Kontrastni džepovi mogu da daju jedinstven, moderan pečat.

Kratka štepana jakna

Perjana jakna je nezamjenjiva za niske temperature, ali je često pravi izazov za ljubitelje prefinjenog stila. Ove sezone birajte kraćene i čiste siluete, a ako odaberete model koji nema onaj prepoznatljivi, prenaglašeni sportski duh, možete da ga kombinujete i sa efektnim poslovnim komadima.

Predimenzionirana vunena jakna sa visokim okovratnikom

Visoka kragna je apsolutni detalj broj jedan koji daje svakoj jakni ili kaputu onaj tihi, aristokratski pečat. Ovakav okovratnik ćemo viđati i na kaputima, a modni znalci ga preporučuju svima koji vole minimalizam i “tihi luksuz”.

(Mondo)