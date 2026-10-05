Zašto žene stavljaju crnu i braon maskaru zajedno: Ombre trepavice su novi hit

Novi bjuti trend nanošenja maskare u ombre tehnici zaludio je žene. Saznajte kako da ga nanesete za savršen izgled i zavodljiv pogled.

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Ako ste navikli da svakog dana posežete za istom crnom maskarom, ove jeseni postoji jednostavan način da malo promijenite izgled bez kupovine novih proizvoda i komplikovanih tehnika. Umjesto jedne nijanse, na trepavicama se kombinuju smeđa i crna maskara - i upravo taj mali detalj može da promijeni cijeli izgled.

Trend se naziva "ombre maskara", a njegova suština je veoma jednostavna: svjetlija, odnosno smeđa maskara koristi se na većem dijelu trepavica, dok se crna dodaje prema spoljašnjim uglovima oka. Tako se dobija postepen prelaz iz mekše u intenzivniju nijansu.

Kako funkcioniše ombre maskara?

Najprije se na trepavice nanese smeđa maskara. Ona ih definiše, ali daje mekši efekat nego klasična crna, zbog čega pogled ne djeluje toliko strogo. Zatim se crna maskara nanosi na spoljašnju trećinu gornjih trepavica. Upravo je taj dio najvažniji jer tamnija nijansa dodatno ističe spoljašnji ugao oka.

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

Rezultat je suptilan prelaz koji ne mora odmah da bude očigledan, ali mijenja način na koji trepavice uokviruju oko. Tamnije spoljašnje trepavice mogu da stvore utisak izduženijeg i blago podignutog pogleda.

Zašto je smeđa maskara ponovo toliko popularna?

Smeđa maskara već neko vrijeme dobija sve više prostora u šminkanju očiju, posebno kod onih koji žele prirodniji i mekši izgled.

Za razliku od izrazito crne, smeđa ne pravi tako snažan kontrast i lijepo se uklapa uz neutralne, bež, bronzane i taupe tonove koji su posebno zahvalni za jesenji makeup.

Ombré tehnika je zanimljiva upravo zato što ne traži da se crne maskare potpuno odreknemo. Naprotiv, ona ostaje tamo gdje može najviše da doprinese obliku oka - na spoljašnjem dijelu trepavica.

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

Ne treba vam komplikovana šminka

Dobra stvar kod ovog trenda je što ostatak šminke može da ostane veoma jednostavan. Uz ovakve trepavice sasvim su dovoljni prirodan ten, diskretno rumenilo i neutralna nijansa na usnama. Kapci mogu ostati gotovo nenaglašeni, jer su trepavice te koje preuzimaju glavnu ulogu.

Ako želite izraženiji efekat za večernji izlazak, spoljašnji ugao može se dodatno naglasiti tankom linijom ajlajnera ili malo tamnijim sjenilom.

Mala promjena koja pravi veliku razliku

Ombré maskara zapravo ne zahtijeva kupovinu posebnog proizvoda. Potrebne su vam samo dvije maskare - jedna smeđa i jedna crna - i nekoliko minuta više prilikom šminkanja. Za dnevnu varijantu dovoljno je da razlika između nijansi bude suptilna. Ako želite izraženiji efekat, crnu možete nanijeti u još jednom sloju samo na spoljašnje trepavice.

U galeriji pogledajte kakve čizme su najveći hit za jesen:

Tako klasična maskara dobija novu ulogu: umesto da sve trepavice budu jednako naglašene, različite nijanse koriste se kako bi se promijenio oblik i utisak koji oko ostavlja.

Upravo zato je ovaj trend zanimljiv onima koji vole prirodniji makeup, ali ipak žele da oči budu izraženije. Ne morate mijenjati cijeli način šminkanja - dovoljno je da promijenite način na koji nanosite maskaru.