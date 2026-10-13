Ako imate malo kupatilo, obavezno postavite 2 ogledala: Pogledajte caku arhitekte koja duplira prostor

2 ogledala u kupatilu dupliraju malu kvadraturu!

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Kada kupatilo ima jedva 4 kvadrata, vjerovatno je prva ideja da se izaberu svijetle pločice i sanitarije, kako bi sve izgledalo veće. Međutim, često to može da da loš efekat - da sve izgleda sterilno i dosadno. U ovom skromnom toaletu arhitekte su uradile nešto sasvim suprotno. Uz neobične tapete, primijenile su pametan trik sa ugaonim ogledalom koje je prostoru dalo potpuno novu dubinu.

Glavnu ulogu imaju dva ogledala postavljeno direktno u sam ugao. Staklorezac ih je ukrojio toliko precizno da se dvije staklene površine spajaju pod savršenim pravim uglom. Ovaj potez iz korijena mijenja doživljaj malog prostora.

Tako nastaje optička varka, zbog koje djeluje kao da se prostor nastavlja iza zida. Za razliku od običnog, ravnog ogledala iznad umivaonika koje samo vraća sliku zida naspram sebe, ovo ugaono hvata više strana odjednom, pa toalet djeluje znatno šire i prozračnije.

dva ogledala u kupatilu

Izvor: AI info / Lepa&Srećna



Ogledalo djeluje još upečatljivije zahvaljujući živopisnim tapetama u jarkim bojama. Pošto je primijenjena tehnika “kolor drenčing” , pa se desen sa zida bez prekida nastavlja i na plafon, ugaono ogledalo umnožava te zakrivljene linije i pretvara malu prostoriju u raskošan enterijer. Pod prekrivaju mat keramičke pločice u toploj bordo nijansi sa fugom u istoj boji, što lijepo usaglašava pod sa najtamnijim detaljima na zidu.

Uz dodatno rasterećenje zamjenom sanitarija i ormarića, kupatilo je “prodisalo” i postalo jedna od najljepših prostorija u stanu.

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