Zaboravite na klasične bijele WC šolje, sada svi kupuju ovo: Sa malo ulaganja transformiše izgled cijelog kupatila

Moderno kupatilo ne podrazumijeva više kadu sa bijelim pločicama i klasičnu bijelu wc šolju, ovo sada svi ugrađuju i kažu da vrijedi jer transformiše cijeli prostor!

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Godinama su bijele WC šolje bile gotovo nezaobilazan dio svakog kupatila. Djelovale su praktično, čisto i bezvremenski, pa se malo ko usuđivao da eksperimentiše sa bojama. Međutim, trendovi u uređenju enterijera se mijenjaju, a tamna sanitarna keramika sve češće postaje detalj koji potpuno mijenja izgled prostora.

Ako želite da osvježite kupatilo bez velikog renoviranja, crna ili grafitna WC šolja može biti zanimljiv način da unesete promjenu. Dovoljno je nekoliko pažljivo odabranih detalja da prostor dobije potpuno drugačiji izgled.

Crna WC šolja za upečatljiv efekat

Crna WC šolja odmah privlači pažnju i može da postane centralni detalj kupatila. Posebno dobro izgleda uz bijele, krem, svjetlosive i druge svijetle površine, jer stvara snažan kontrast.

Upravo zbog toga nije potrebno da cijelo kupatilo bude uređeno u tamnim tonovima. Naprotiv, svijetli zidovi, pod ili ormarići mogu da posluže kao neutralna pozadina, dok će crna keramika ostati upečatljiv detalj.

Ako želite moderan i pomalo luksuzan izgled, crnu WC šolju možete kombinovati sa crnim slavinama i drugim detaljima u istoj boji. Za topliji efekat mogu se dodati zlatni ili bronzani elementi.

U galeriji ispod pogledajte kako u kupatilu izgleda crna wc šolja!

Grafitna WC šolja je diskretnija

Ako vam je crna keramika ipak previše upadljiva, grafit može biti odlična alternativa. Ova nijansa je dovoljno tamna da razbije monotoniju bijele keramike, ali je istovremeno znatno suptilnija.

Grafitna WC šolja posebno se lijepo uklapa uz beton, kamen, mikrocement, sive tonove i drvo. Zbog toga može da bude dobar izbor za moderna, minimalistička, ali i toplija kupatila.

Drvo za topliji izgled, kamen za moderan efekat

Veliku razliku pravi i izbor materijala koji okružuju tamnu sanitarnu keramiku. Drveni elementi mogu da ublaže strogoću crne ili grafitne boje i učine kupatilo prijatnijim i toplijim.

Sa druge strane, kamen, beton i mikrocement stvaraju savremeniji i minimalistički izgled. Uz njih tamna keramika djeluje kao dio pažljivo osmišljene cjeline, a ne kao slučajno odabran detalj.

Važno je i osvjetljenje

Tamne površine mogu vizuelno da djeluju teže, naročito u malim kupatilima, pa osvjetljenje ima važnu ulogu. Dobro raspoređeno svjetlo može da spriječi da prostor izgleda mračno i skučen.

Toplija boja svjetla može dodatno da ublaži hladan utisak tamne keramike, posebno ako su u kupatilu prisutni kamen, beton ili sive nijanse.

U galeriji ispod pogledajte kako izgleda popularna kombinacija tapeta i pločica u kupatilu!

Vidi opis Zaboravite na klasične bijele WC šolje, sada svi kupuju ovo: Sa malo ulaganja transformiše izgled cijelog kupatila Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 6 6 / 6 AD

Ne pretjerujte sa detaljima

Kada već imate upečatljivu WC šolju, nema potrebe da svaki element u kupatilu bude jednako dominantan. Previše različitih boja, materijala i ukrasnih detalja može da stvori vizuelnu gužvu.

Mnogo bolje izgleda kada se odaberu dvije ili tri glavne boje i nekoliko materijala koji se međusobno dopunjuju. Crna ili grafitna WC šolja tako može da bude jednostavan način da kupatilu date potpuno novi karakter, bez velikog renoviranja. Umjesto da mijenjate pločice, namještaj i sve detalje, ponekad je dovoljan samo jedan upečatljiv element da prostor izgleda savremenije i drugačije.