Umjesto velikog bijelog bojlera ovo sada svi stavljaju u kupatilo: Puno ljepše izgleda, a prostor djeluje veće

Masivni bijeli bojleri su prisutni u mnogim kupatilima, ali u modernim stanovima sve više ih mijenja ovo rješenje!

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Veliki bijeli bojleriznad kade ili tuš kabine godinama je bio gotovo nezaobilazan prizor u kupatilima. Međutim, savremeno uređenje prostora donosi rješenje koje je mnogo diskretnije, skriveni, odnosno ugradni bojler, koji se postavlja tako da se sam uređaj gotovo uopšte ne vidi.

Ideja je jednostavna: umjesto da veliki kazan bude izložen i zauzima vizuelno najupadljiviji dio kupatila, bojler se smješta iza zidne obloge ili u posebno predviđen prostor. Spolja ostaje uredna i ravna površina, dok se pristup uređaju omogućava kroz servisni otvor.

Skriveni bojler posebno je zanimljiv u modernim kupatilima u kojima se insistira na čistim linijama, velikim pločicama i što manje vidljivih elemenata. Kada nema velikog uređaja na zidu, prostor može da izgleda prostranije, urednije i luksuznije.

Kako se skriva bojler?

Kod ovakvog rješenja bojler se najčešće planira još tokom renoviranja kupatila. Uređaj se može postaviti u zidnu nišu ili iza odgovarajuće obloge, a zatim se prostor završava pločicama tako da se bojler spolja ne primjećuje.

Važno je, međutim, da se ne radi o tome da se bojler jednostavno „zazida“. Mora da postoji mogućnost pristupa uređaju radi kontrole, održavanja i eventualnog servisa. Zato se ovakvo rješenje planira sa majstorom i prema uputstvima proizvođača konkretnog modela.

Postoje i modeli namijenjeni upravo za skrivenu ugradnju, pa se mogu kombinovati sa modernim kupatilskim namještajem i zidnim oblogama.

U galeriji ispod pogledajte kako izgleda skriveni bojler u modernom kupatilu!

Da li zaista štedi?

Skriveni bojler sam po sebi ne znači automatski manju potrošnju električne energije. Ušteda više zavisi od tipa bojlera, zapremine, kvaliteta izolacije, temperature na kojoj radi i načina korišćenja.

Ipak, savremeniji modeli mogu imati bolju izolaciju, precizniju regulaciju temperature i različite režime rada koji mogu pomoći da se potrošnja drži pod kontrolom. Zato je, ako vam je cilj i ušteda, važnije izabrati energetski efikasan model nego samo sakriti klasičan bojler iza pločica.

Zašto ljudi biraju ovo rješenje?

Najveća prednost je izgled. Umjesto velikog uređaja koji privlači pažnju, kupatilo dobija ujednačeniji i minimalistički izgled. Ovakvo rješenje posebno dobro izgleda u manjim kupatilima, gdje svaki veliki element vizuelno „pojede“ dio prostora. Kada se bojler ne vidi, zid ostaje čist, a pažnja može da bude usmjerena na pločice, rasvjetu, ogledalo ili namještaj.

Još jedna prednost je što se skriveni bojler može uklopiti u cjelokupni dizajn kupatila. U modernim enterijerima sve se češće skrivaju i vodokotlići, cijevi, odvodi i drugi tehnički elementi, pa se i bojler uklapa u isti princip – funkcija ostaje, ali uređaj nije u prvom planu.

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Ipak, postoji jedna važna stvar

Ako planirate renoviranje kupatila, skriveni bojler nije nešto što bi trebalo naknadno improvizovati. Njegova pozicija, dimenzije, ventilacija ako je predviđena, pristup za servis i zaštita od vlage moraju da se isplaniraju prije postavljanja završne obloge.

Posebno je važno da servisni pristup ostane dostupan. Lijepo kupatilo ne znači mnogo ako majstor jednog dana mora da razbija pločice da bi došao do bojlera. Zato je najbolje da se konkretan model i način ugradnje odaberu zajedno sa stručnim licem, prema tehničkim zahtjevima proizvođača.

Ako vam je cilj da kupatilo izgleda moderno, prostrano i uredno, skriveni bojler svakako je jedna od zanimljivih opcija. Nije čarobno rješenje koje samo po sebi smanjuje račun za struju, ali može da napravi ogromnu razliku u izgledu prostora – naročito kada želite da tehnički elementi ostanu gotovo neprimjetni.

(Mondo)