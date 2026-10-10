Dizajnerka Marina nikome ne preporučuje tri megapopularna trenda: Oduševili su ceo svet, ali većina se pokajala

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Kada je u pitanju uređenje enterijera, trendovi dolaze i prolaze, neki se zadrže kratko, dok drugi dominiraju godinama. Takođe, neki nas svojim izgledom toliko oduševe da smo gotovo spremni da se odmah bacimo na renoviranje i učini nam se da želimo da nam takav enterijer ostane decenijama.

Međutim, tri baš takva trenda osvojila su svijet, ali su se mnogi nakon ugrađivanja gorko pokajali. Dizajnerka enterijera Marina Đurđević, vlasnica InterVisionStudio i stalna saradnica magazina "Lepa&Srećna" otkriva koja tri popularna trenda nikako ne preporučuje svojim klijentima!

1. Otvorene kuhinjske police

"Sve ovo izgleda jako lijepo, prozračno i estetično, ali u realnosti tu se najviše skuplja prašina i masnoća od kuvanja, poručuje Marina".

2. Previše ukrasnih jastuka i dekoracije

"Zamislite da vam neko dođe, a ne može komotno da sjedne već mora da razgrne jastuke i dekoraciju", kaže dizajnerka i dodaje da je 4-5 dekorativnih jastučića sasvim dovoljno, kako za udobnost, tako i za estetiku.

3. Tuš kabina bez vrata

"Bez obzira na pad, voda prska prilikom tuširanja na sve strane", upozorava Marina i podsjeća da biste nakon svakog tuširanja vjerovatno morali da brišete pola kupatila.

Vidi opis Djeluju savršeno na instagramu, ali su noćna mora: Dizajnerka o 3 trenda u uređenju doma zbog koji se mnogi kaju bela kuhinja Pre kupovine potrebno je proveriti dimenzije uređaja, ali i prostor potreban za odvodnu cev. Treba imati u vidu i da će napa zauzeti deo unutrašnjosti elementa, pa će za odlaganje posuđa i namirnica ostati nešto manje prostora. Ukrasni jastuci Tuš kabina Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: Africa Studio/Shutterstock Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Fio Creative/Shutterstock Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: Shutterstock Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: Shutterstock, Dima Cantemir Ph Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Shutterstock, Maksym Prykhodnyuk Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Shutterstock, Property Photography Br. slika: 9 9 / 9 AD

Svi ovi trendovi zaista jeste estetski veoma privlačni, ali kada se pogleda iz ugla koji je otkrila Marina Đurđević, vrijedi još jednom razmisliti koliko se ulaganje u njih zaista isplati.

Nemojte slijepo ići za atraktivnim trendovima, već dobro sagledajte i koliko ćete oko njega svakog dana imati posla.