logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Djeluju savršeno na instagramu, ali su noćna mora: Dizajnerka o 3 trenda u uređenju doma zbog koji se mnogi kaju

Djeluju savršeno na instagramu, ali su noćna mora: Dizajnerka o 3 trenda u uređenju doma zbog koji se mnogi kaju

Izvor Lepa i srećna
0

Dizajnerka Marina nikome ne preporučuje tri megapopularna trenda: Oduševili su ceo svet, ali većina se pokajala

3 trenda u uređenju enterijera zbog kojih se svi pokaju: Savjeti dizajnerke Izvor: Shutterstock

Kada je u pitanju uređenje enterijera, trendovi dolaze i prolaze, neki se zadrže kratko, dok drugi dominiraju godinama. Takođe, neki nas svojim izgledom toliko oduševe da smo gotovo spremni da se odmah bacimo na renoviranje i učini nam se da želimo da nam takav enterijer ostane decenijama.

Međutim, tri baš takva trenda osvojila su svijet, ali su se mnogi nakon ugrađivanja gorko pokajali. Dizajnerka enterijera Marina Đurđević, vlasnica InterVisionStudio i stalna saradnica magazina "Lepa&Srećna" otkriva koja tri popularna trenda nikako ne preporučuje svojim klijentima!

1. Otvorene kuhinjske police

"Sve ovo izgleda jako lijepo, prozračno i estetično, ali u realnosti tu se najviše skuplja prašina i masnoća od kuvanja, poručuje Marina".

2. Previše ukrasnih jastuka i dekoracije

"Zamislite da vam neko dođe, a ne može komotno da sjedne već mora da razgrne jastuke i dekoraciju", kaže dizajnerka i dodaje da je 4-5 dekorativnih jastučića sasvim dovoljno, kako za udobnost, tako i za estetiku.

3. Tuš kabina bez vrata

"Bez obzira na pad, voda prska prilikom tuširanja na sve strane", upozorava Marina i podsjeća da biste nakon svakog tuširanja vjerovatno morali da brišete pola kupatila.

Svi ovi trendovi zaista jeste estetski veoma privlačni, ali kada se pogleda iz ugla koji je otkrila Marina Đurđević, vrijedi još jednom razmisliti koliko se ulaganje u njih zaista isplati.

Nemojte slijepo ići za atraktivnim trendovima, već dobro sagledajte i koliko ćete oko njega svakog dana imati posla.

Možda će vas zanimati

Tagovi

dom uređenje doma dizajn enterijera trendovi

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA