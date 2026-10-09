Ova prizemna kuća od 75 kvadrata projektovana je za tročlanu porodicu. Ima dvije spavaće sobe, prostran dnevni boravak i terasu od 35 kvadrata.

Izvor: Youtube/Printscreen/Территория Дома

Mala prizemna kuća može da bude sasvim dovoljna za udoban porodični život ako je prostor dobro organizovan. Ovaj dom od 75 kvadratnih metara projektovan je za tročlanu porodicu kojoj je bio potreban objekat za cjelogodišnje stanovanje, sa odvojenim spavaćim sobama, funkcionalnim dnevnim prostorom i velikom terasom.

Kuću je osmislila dizajnerka enterijera sa oko 15 godina iskustva, koja se ranije bavila i projektovanjem manjih stambenih objekata. Cilj je bio da se dobije jednostavan i funkcionalan dom koji se uklapa u okolni pejzaž, bez suvišnih detalja.

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Zato su odabrani klasičan dvovodni krov, siva fasada i kombinacija fasadne žbuke i drveta. Unutrašnjost je uređena u neutralnim tonovima, uz jednostavne materijale i velike prozore koji omogućavaju dotok prirodne svjetlosti.

Kako je kuća izgrađena?

Objekat je izgrađen primjenom drvene skeletne, odnosno montažne gradnje, na armiranobetonskim šipovima. Zidovi, pod i krov imaju po 20 centimetara izolacije, dok je za zagrijavanje predviđeno podno grijanje. Krov je pokriven metalnim crijepom.

Jedna od važnijih karakteristika kuće je terasa površine 35 kvadratnih metara. Do nje se može izaći direktno iz kuhinje i dnevnog boravka, što olakšava korišćenje vanjskog prostora tokom toplijih mjeseci. Terasa je otvorena, bez krova, ali postoji mogućnost naknadnog postavljanja nadstrešnice.

U galeriji ispod pogledajte kako izgleda:

Vidi opis Kuća od 75 kvadrata za tročlanu porodicu: Ima terasu od 35 kvadrata i plafon visok 6,5 metara Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube/Printscreen/Территория Дома Br. slika: 18 1 / 18 Izvor: Youtube/Printscreen/Территория Дома Br. slika: 18 2 / 18 Izvor: Youtube/Printscreen/Территория Дома Br. slika: 18 3 / 18 AD Izvor: Youtube/Printscreen/Территория Дома Br. slika: 18 4 / 18 Izvor: Youtube/Printscreen/Территория Дома Br. slika: 18 5 / 18 Izvor: Youtube/Printscreen/Территория Дома Br. slika: 18 6 / 18 AD Izvor: Youtube/Printscreen/Территория Дома Br. slika: 18 7 / 18 Izvor: Youtube/Printscreen/Территория Дома Br. slika: 18 8 / 18 Izvor: Youtube/Printscreen/Территория Дома Br. slika: 18 9 / 18 AD Izvor: Youtube/Printscreen/Территория Дома Br. slika: 18 10 / 18 Izvor: Youtube/Printscreen/Территория Дома Br. slika: 18 11 / 18 Izvor: Youtube/Printscreen/Территория Дома Br. slika: 18 12 / 18 AD Izvor: Youtube/Printscreen/Территория Дома Br. slika: 18 13 / 18 Izvor: Youtube/Printscreen/Территория Дома Br. slika: 18 14 / 18 Izvor: Youtube/Printscreen/Территория Дома Br. slika: 18 15 / 18 AD Izvor: Youtube/Printscreen/Территория Дома Br. slika: 18 16 / 18 Izvor: Youtube/Printscreen/Территория Дома Br. slika: 18 17 / 18 Izvor: Youtube/Printscreen/Территория Дома Br. slika: 18 18 / 18 AD

Raspored prostorija osmišljen za svakodnevni život

Od ukupno 75 kvadratnih metara unutrašnjeg prostora, 34,5 kvadrata zauzimaju kuhinja i dnevni boravak. Taj dio kuće povezan je u jedinstvenu cjelinu, a visoki plafon, koji u najvišem dijelu dostiže 6,5 metara, doprinosi osjećaju prostranosti.

Kuhinja ima dovoljno prostora za odlaganje, mašinu za suđe, rernu i kuhinjsko ostrvo koje se može koristiti za pripremu obroka ili brzi doručak. Uz nju je trpezarijski sto za četiri osobe, a veliki prozori obezbjeđuju prirodno osvjetljenje tokom dana.

U kući se nalaze dvije spavaće sobe, kupatilo sa kadom i tušem, ulazni hodnik, zasebna garderoba i tehnička prostorija. Jedna spavaća soba namijenjena je roditeljima, dok druga može da služi kao dječja soba.

Umjesto velikih ormara u spavaćim sobama, odvojena je prostorija za garderobu kojoj se pristupa iz hodnika. Takvo rješenje omogućava bolje organizovanje odjeće i drugih stvari, a istovremeno ostavlja više slobodnog prostora u sobama.

Tehnička prostorija zauzima gotovo pet kvadratnih metara. Predviđena je za opremu sistema grijanja, ali ima i priključke za veš-mašinu i mašinu za sušenje veša, pa može da posluži i kao dodatni prostor za kućne poslove i odlaganje.

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Zašto je ova kuća praktična?

Prednost ovakvog rasporeda je u tome što su zajednički i privatni dijelovi jasno odvojeni, dok garderoba i tehnička prostorija smanjuju potrebu za dodatnim namještajem. Neutralni tonovi i jednostavni materijali omogućavaju da se izgled enterijera kasnije promijeni uz relativno male intervencije.

Terasa od 35 kvadratnih metara proširuje mogućnosti korišćenja kuće, naročito tokom proljeća i ljeta. Ipak, budući da je riječ o otvorenom prostoru, njena upotrebljivost zavisiće i od vremenskih uslova, osim ako vlasnici naknadno ne postave nadstrešnicu.

Ovaj primjer pokazuje da i na 75 kvadratnih metara može da se organizuje funkcionalan porodični dom. Pri tome nisu presudni samo ukupna površina i broj prostorija već i kvalitet izolacije, dovoljno prostora za odlaganje, prirodno osvjetljenje i raspored prilagođen svakodnevnim navikama.

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Pogledajte 00:21 Elena Karaman kuća na Kosmaju Izvor: instagram/elenakaraman.essence Izvor: instagram/elenakaraman.essence

(Lepa&srećna)