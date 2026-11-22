Da li ste samo nenaspavani ili vas muči pravi umor?

Izvor: Shutterstock

Konstantan umor odavno je prestao da bude signal upozorenja i za mnoge je postao tiha svakodnevica. Prema izvještaju Američkog centra za kontrolu i prevenciju bolesti, svaki šesti odrasli čovjek živi u stanju stalne iscrpljenosti koja ne prolazi ni poslije dužeg sna. Statistički podaci pokazuju da su žene znatno ugroženije od muškaraca, dok mlađi ljudi sve češće priznaju da nemaju snage za obaveze.

Jedno je kada vas savlada umor poslije dugog radnog dana, a sasvim drugo kada iscrpljenost počne da ometa posao i ljude oko vas. Ljekari objašnjavaju da nam užurban život krade vrijeme za san, ali i da rješenje leži u promjeni loših navika.

Da li ste samo nenaspavani ili vas muči ozbiljniji umor?

Razlika između običnog manjka sna i hronične iscrpljenosti najlakše se otkriva jutarnjim testom. Ako se poslije jedne kvalitetne noći u krevetu probudite odmorni i puni snage, to znači da vam je samo nedostajalo nekoliko sati sna. Međutim, ako vas iscrpljenost drži bez obzira na dužinu sna, u pozadini se vjerovatno krije loš kvalitet samog sna.

To ne znači da provodite premalo vremena u krevetu, već da se tijelo ne odmara ispravno. Male promjene u sobi – poput toga da rashladite prostoriju, izaberete udobniji dušek i sklonite telefon pola sata prije nego što ugasite svjetlo – mogu drastično popraviti situaciju. Uz to, odlazak u krevet u isto vrijeme svake večeri pomaže tijelu da stekne dobru naviku.

Žena namješta posteljinu na krevet

Izvor: Shutterstock

Kako hrana i piće utiču na dnevnu energiju

San jeste temelj, ali ono što unosite u organizam tokom dana direktno utiče na vašu snagu. Teški obroci, naročito oni bogati proteinima, pojačavaju pospanost umjesto da vam daju polet. Pored redovnog unosa vode koji nadoknadite tokom dana, obratite pažnju na kofein i drijemke.

Kofein bi trebalo izbjegavati najmanje osam do deset sati prije odlaska na spavanje da ne bi remetio noćni mir. Ako vam je drijemka tokom dana neophodna da izdržite budni do odlaska u krevet uveče, ograničite je na najviše dvadeset minuta.

Pokret umjesto kafe kada udari popodnevna kriza

Kada vas na poslu savlada iscrpljenost, još jedna šoljica kafe obično ne pomaže. Stručnjaci umjesto toga preporučuju kratku fizičku pauzu. Nije vam potreban naporan trening – sasvim je dovoljno da se malo istegnete ili prošetate, što pokreće tijelo, vraća fokus i razbistri um.

Kada je vrijeme za posjetu ljekaru?

Ako sredite san, ishranu i dnevni ritam, a umor ne prolazi, uzrok se možda krije u zdravstvenom problemu koji traži stručni pregled. Neliječene bolesti, poput opstruktivne apneje, nesanice ili sindroma nemirnih nogu, unižavaju kvalitet sna. Pored toga, iscrpljenost prate i anemija, problemi sa štitastom žlijezdom ili autoimuna stanja. Rješenje tada počinje izborom pravog ljekara koji otkriva stvarni uzrok, umjesto da problem rješavate površinski.