Da li vi idete u različito vrijeme na spavanje od svog partnera? Različiti ritmovi utiču na partnere, a evo kako da se prilagodite za kvalitetan odmor.

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Odlazak na spavanje često je individualna rutina, ali društvo od parova uglavnom očekuje da dijele krevet. Postavlja se, međutim, pitanje - da li je nužno uvijek ići na počinak u isto vrijeme i šta učiniti ako se, kao kod mnogih parova, vaši rasporedi spavanja jednostavno ne poklapaju?

Različiti ritmovi spavanja utiču na partnere, a evo kako da se prilagodite za kvalitetan odmor, piše Health Stuff.

Vidi opis Moraju li partneri uvijek da idu u isto vrijeme na spavanje? Odgovor bi mogao da vas potpuno iznenadi Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Shutterstock/Realstock Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: KieferPix/Shutterstock Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Tero Vesalainen/Shutterstock Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Evgeniia Primavera/Shutterstock Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Shutterstock/Elena Elisseeva Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: MAYA LAB/Shutterstock Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Shutterstock.com/AJR_photo Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Shutterstock/SpeedKingz Br. slika: 8 8 / 8

Problem hronotipa

Hronotip je prirodna sklonost tijela da spava i budi se u određeno vrijeme. Zbog toga jedna osoba može osjetiti pospanost znatno prije druge. Aliks Melor, naučnica sa Univerziteta Monaš koja istražuje mentalno zdravlje i spavanje, ističe da je zbog različitih unutrašnjih satova forsiranje sna kontraproduktivno.

"Ako odete u krevet prije nego što ste pospani, vjerovatno ćete duže ležati budni. Vremenom se tako krevet počinje povezivati sa budnošću umjesto sa snom, a to može doprinijeti razvoju nesanice", objašnjava Melor.

Prema njenim riječima, nije presudno ko od partnera prvi ide na počinak. "Nema jasnih dokaza da je jedna opcija nužno bolja od druge. Osoba koja ranije zaspi može da se probudi kada partner dođe u krevet, pogotovo ako je osjetljiva na buku, pokrete ili svjetlo", dodaje ona. Istraživanja potvrđuju da dijeljenje kreveta može značajno da poremeti san. Pokreti, hrkanje, odlasci u toalet i različiti rasporedi spavanja česti su uzroci smetnji. Pritom postoji razlika između subjektivnog doživljaja sna i onoga što se može objektivno izmjeriti.

"Ljudi ponekad tvrde da bolje spavaju uz partnera, vjerovatno zbog osjećaja sigurnosti, udobnosti i bliskosti. Ipak, studije koje koriste objektivna mjerenja, poput monitora spavanja na zglobu ruke, često bilježe više buđenja i isprekidan san kod onih koji dijele krevet", kaže Melor.

S druge strane, jedno istraživanje pokazalo je da dijeljenje kreveta može produžiti REM fazu sna i dovesti do bolje usklađenosti faza spavanja među partnerima.

Izvor: Freepik/Racool_studio

Rješenja za mirniji san

Kako bi se smanjilo ometanje partnera koji već spava, Melor predlaže nekoliko rješenja. Korišćenje čepića za uši, maske za oči, kao i slušanje bijelog ili smeđeg šuma može da pomogne. Osoba koja kasnije dolazi u krevet trebalo bi da svede svjetlo i kretanje na minimum.

Ako partneri ne mogu da se slože oko temperature ili posteljine, mogu da isprobaju skandinavsku metodu spavanja sa dva odvojena jorgana, što ujedno smanjuje prenos pokreta.

Savjetnica za spavanje Olivija Arecolo savjetuje da se spavaća soba pretvori u utočište za odmor, a kao jedan od ključnih faktora ističe temperaturu. "Kada nam je prevruće, raste nivo kortizola, što uzrokuje buđenja oko tri ujutru i otežava ponovno uspavljivanje", kaže Arecolo.

"Dvoje ljudi u krevetu stvara više toplote i o tome treba voditi računa kako bi se očuvao kvalitet sna. Melatonin, hormon sna, proizvodi se samo kada je unutrašnja temperatura tijela niska. Ako nam je prevruće, često se budimo", pojašnjava ona.

Ulaganje u dušek od memorijske pene takođe može biti korisno za parove sa različitim rasporedom spavanja. "Ako liježete u različito vrijeme, ključno je da imate krevet koji ne prenosi pokrete i tako ne budi partnera. U suprotnom dolazi do nepotrebnih buđenja i problema sa ponovnim uspavljivanjem", kaže Arecolo.

Odvojeni kreveti kao opcija

Sve je popularnije odvojeno spavanje, pri kojem partneri spavaju u različitim krevetima ili sobama. Melor smatra da je to potpuno razumna opcija. "U praksi se susrećem sa klijentima koji brinu da odvojene spavaće sobe znače gubitak bliskosti ili da nešto nije u redu sa vezom. Ali to uopšte ne mora da bude tako", kaže ona.

Melor umjesto toga predlaže stvaranje drugih prilika za povezivanje. "To može biti maženje prije spavanja, zajednički provedene večeri ili održavanje onoga što u šali nazivam 'pravom na posjete'", objašnjava.

Rješenje će zavisiti od svakog para, ali ključno je međusobno poštovanje potrebe za snom. "Ako dijeljenje kreveta znači da su oba partnera hronično neispavana, odvojeno spavanje može poboljšati njihov san, a samim tim potencijalno i samu vezu", zaključuje Melor.

(Mondo.rs)