Najbolja stvar koju možete da uradite za svoj mozak: Ne košta ništa, a vraća se velika korist

Vodeći neurolozi tvrde da je spavanje najbolja investicija u dugovječnost mozga pod uslovom da primjenjujete ova pravila!

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

Većina nas na san gleda samo kao na način da napuni baterije za naredni dan. Međutim, savremena medicina tvrdi da je zdrav san direktna investicija u zdravlje i dugu vitalnost mozga.

Studije pokazuju da odrasle osobe u srednjim godinama koje spavaju manje od šest sati noću imaju čak 30% veći rizik od razvoja demencije kasnije u životu.

Nisu potrebne drastične promjene, već dosljedno pridržavanje osnovnih pravila koje stručnjaci ističu kao osnovu obnavljanja moždanih funkcija, poboljšanje memorije i dubok, regenerativan san.

1. Dosljednost je važnija od svega drugog

Odlazak na spavanje i buđenje u približno isto vrijeme svakog dana ne samo da popravlja kvalitet i dužinu sna, već direktno redukuje rizik od kognitivnih padova poput loše koncentracije i rasijanosti tokom dana. Idealno je najmanje sedam sati sna svake noći kako biste obezbijedili optimalan oporavak.

žena spava na jastuku

Izvor: Shutterstock

2. Jutarnja svjetlost za biološki sat

Najmanje 30 minuta izlaganja prirodnom sunčevom svjetlu prije 10 sati ujutru direktno reguliše vaš cirkadijalni ritam. Prirodno svjetlo balansira lučenje melatonina (hormona sna), olakšava usnivanje uveče i podiže nivo energije i raspoloženja tokom cijelog dana. Tokom tmurnih zimskih mjeseci, odlična zamjena su posebne lampe sa vještačkim svetlom (lightbox).

3. Večera tri sata prije spavanja

Teški obroci se ne preporučuju kasno uveče, jer varenje remeti san. Posljednji obrok planirajte dva do tri sata prije odlaska na spavanje. Ako ste gladni, pojedite šaku badema. Budući da kofein ostaje u organizmu i duže od šest sati, ukoliko ste osjetljivi, posljednju kafu popijte do podneva. Alkohol opušta na prvu loptu, ali u kasnijim fazama noći drastično narušava strukturu sna.

4. Gasite ekrane 30–60 minuta prije spavanja

Plavo svjetlo telefona i računara stimuliše mozak i blokira lučenje melatonina. Pored toga, dugotrajno kasno skrolovanje kod starijih osoba direktno se povezuje sa većim rizikom od kognitivnog pada. Ostavite telefon u drugoj prostoriji, a ako uveče gledate TV, neka to bude isključivo opuštajući sadržaj.

Izvor: Youtube/Printscreeen/Movieclips

5. Fizička aktivnost kao eliksir za mozak

Redovna fizička aktivnost povećava dotok krvi u mozak i podstiče neuroplastičnost – sposobnost mozga da stvara nove veze i obnavlja se. Barem 30 minuta umerene šetnje ili vožnje bicikla dnevno osiguraće brže usnivanje. Napomena: Izbjegavajte intenzivne treninge kasno uveče jer podižu tjelesnu temperaturu i puls.

6. Upravljanje stresom je dio brige o snu

Hronični stres dovodi do anksioznosti i depresije, stanja koja su naučno povezana sa povećanim rizikom od demencije. Uvedite večernji ritual opuštanja: lagano istezanje, jogu, toplu kupku, čitanje knjige ili slušanje umirujuće muzike.

7. Optimizujte spavaću sobu

Za maksimalnu regeneraciju mozga, spavaća soba mora biti mračna, tiha i prohladna. Koristite zavjese za potpuno zamračivanje ili masku za oči, a temperaturu prostorije održavajte u rasponu od 20°C do 25°C (idealno oko 20°C–21°C).

Žena spava

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

8. Budite oprezni sa tabletama za spavanje

Lijekovi za spavanje bez recepta ili dodaci poput melatonina mogu poslužiti kao kratkoročna pomoć nakon putovanja, ali ne smiju postati hronična navika. Dugo oslanjanje na suplementaciju često zamagljuje stvarne uzroke nesanice i može imati neistražene dugoročne efekte na mozak.

9. Zatražite pomoć stručnjaka ako problem traje

Glasno hrkanje, hvatanje vazduha u snu, nagli osjećaj pospanosti tokom vožnje ili nesanica koja ne prolazi uprkos dobrim navikama – jasni su signali da je vrijeme za konsultaciju sa ljekarom ili neurologom.

(Mondo)