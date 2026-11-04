Uradite ovo čim se probudite i osjećaćete se bolje tokom dana: Ne košta ništa, a mnogo znači vašem organizmu

Dnevna svjetlost šalje mozgu signal da je počeo dan, utiče na lučenje melatonina i pomaže u regulisanju unutrašnjeg biološkog sata.

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Ako se ujutru budite umorni, teško vam je da ustanete iz kreveta i potrebno vam je nekoliko kafa da se razbudite, možda bi trebalo da promijenite jednu jednostavnu naviku. Stručnjaci već godinama ukazuju na značaj jutarnjeg izlaganja prirodnoj svjetlosti, a dovoljno je da nakon buđenja provedete malo vremena napolju kako biste pomogli organizmu da se razbudi i uspostavi prirodan ritam.

Iako mnogi prvo posegnu za telefonom, uključe televizor ili odu pravo u kuhinju da skuvaju kafu, izlazak na dnevnu svjetlost mogao bi da bude mnogo bolji početak dana.

Zašto je jutarnja svjetlost toliko važna?

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Naš organizam funkcioniše prema unutrašnjem biološkom satu, poznatom kao cirkadijalni ritam. On reguliše brojne procese u tijelu, uključujući ciklus spavanja i budnosti, lučenje hormona, tjelesnu temperaturu i nivo energije tokom dana. Prirodna svjetlost jedan je od najvažnijih signala koji mozgu pomažu da prepozna da je počeo dan. Kada svjetlost dospije do očiju, aktiviraju se signali koji utiču na budnost i regulišu lučenje melatonina, hormona koji ima važnu ulogu u pripremi organizma za spavanje.

Zbog toga jutarnje izlaganje dnevnoj svjetlosti može da pomogne da se lakše razbudite, ali i da uveče u približno isto vrijeme osjetite pospanost.

Koliko vremena treba da provedete napolju?

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Ne morate da izdvajate mnogo vremena niti da odmah nakon buđenja idete na dugu šetnju. Dovoljno je da izađete na terasu, prošetate do obližnje prodavnice ili popijete jutarnju kafu napolju. U zavisnosti od vremenskih uslova i jačine svjetlosti, preporuke se uglavnom kreću od 5 do 30 minuta. Kada je oblačno, potrebno je nešto duže izlaganje jer je dnevna svjetlost slabija nego tokom sunčanog dana.

Važno je da znate da gledanje kroz prozor nije isto što i boravak napolju. Staklo propušta dio vidljive svjetlosti, ali značajno mijenja količinu i spektar svjetlosti koja dopire do očiju. Naravno, to ne znači da treba direktno da gledate u Sunce. Dovoljno je da boravite napolju i gledate u okolinu, bez izlaganja očiju direktnom sunčevom zračenju.

Šta još možete da uradite da biste lakše započeli dan?

Jutarnja svjetlost može da bude odličan početak, ali postoje i druge jednostavne navike koje mogu da doprinesu boljem raspoloženju i energiji. Prije svega, pokušajte da ustajete u približno isto vrijeme svakog dana. Redovan raspored spavanja pomaže organizmu da održi stabilan biološki ritam. Nakon buđenja popijte čašu vode, posebno ako ste tokom noći nekoliko sati proveli bez unosa tečnosti.

Korisno je i da uvedete malo kretanja. Ne morate odmah da vježbate ili idete u teretanu, nekoliko minuta istezanja ili lagana jutarnja šetnja sasvim su dobar način da pokrenete tijelo.

Takođe, nemojte sebi da stvarate pritisak da od prvog trenutka budete maksimalno produktivni. Dajte sebi vremena da se razbudite i započnete dan tempom koji vam odgovara. Najvažnije je da ove navike postanu dio svakodnevice. Jedan izlazak na dnevnu svjetlost neće magično da riješe umor niti da nadoknade nedostatak sna, ali redovno izlaganje prirodnom svjetlu ujutru može da pomogne u regulisanju biološkog sata i kvalitetnijem ciklusu spavanja i budnosti.

(MONDO)