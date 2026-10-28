Zašto nije dobro da spavate s mokrom kosom? Nećete se prehladiti, ali evo šta može da se dogodi

Spavanje s mokrom kosom neće da dovede do prehlade, ali može da ima neke ne baš prijatne posledice.

Izvor: AI Info/Lepa i srećna

Večernje tuširanje često je najlakši način da se opustimo nakon dugog dana, a sušenje kose mnogima je posljednja stvar na pameti. Iako su nas bake plašile da ćemo se prehladiti ako spavamo sa mokrom kosom, pravi rizici kriju se negde drugde. Od oštećenja vlasi do problema sa kožom glave, posljedice ove navike mogle bi da vas navedu da promjenite večernju rutinu.

Postoji nekoliko razloga zbog kojih spavanje sa mokrom kosom nije dobra ideja, a loša frizura sljedećeg jutra najmanji je problem.

Krhka kosa i gubitak sjaja

Kada je kosa mokra, njena struktura je posebno osjetljiva. Voda privremeno mijenja vodonične veze unutar proteinske strukture dlake, čineći je elastičnijom, ali i podložnijom oštećenjima. Svaka vlas tada bubri i rasteže se, zbog čega postaje manje otporna na mehaničko opterećenje.

Svaki pokret tokom spavanja, odnosno okretanje glave na jastuku, stvara trenje koje može da ošteti i polomi oslabljene vlasi. Vremenom to može da dovede do ispucalih krajeva, gubitka sjaja i kose koja deluje beživotno, krhka je i lako se lomi.

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Idealno okruženje za bakterije i gljivice

Dok brinete o vidljivim oštećenjima kose, ne treba zaboraviti ni na kožu glave. Toplo i vlažno okruženje koje stvaraju mokra kosa i jastuk može da pogoduje razmnožavanju pojedinih mikroorganizama.

Jedan od njih je gljivica Malassezia, koja prirodno živi na koži. Kada se prekomjerno razmnoži, može da doprinese pojavi peruti i seboreičnog dermatitisa. Koža glave tada može da postane nadražena i osjetljiva, a češanje dodatno pogoršava iritaciju.

Jastuci upijaju znoj, masnoću i mrtve ćelije kože. Ako se često spava sa mokrom kosom, vlaga može da se zadržava na jastučnici i u njenom punjenju. Zato je važno redovno mijenjati i prati jastučnice i ostaviti kosu da se osuši prije spavanja.

Neočekivani uzrok glavobolje

Vjerovanje da se od mokre kose dobija prehlada nije tačno, jer prehladu izazivaju virusi. Ipak, spavanje sa mokrom kosom nekim ljudima može da izazove nelagodnost.

Hladnoća i vlaga mogu da pojačaju osjećaj neprijatnosti, naročito ako je prostorija hladna, a mokra kosa dugo ostaje u kontaktu sa kožom glave i jastukom. Međutim, nema dovoljno dokaza da spavanje sa mokrom kosom samo po sebi izaziva migrene ili ozbiljne glavobolje.

Kako da zaštitite kosu tokom noći?

Najbolje je da kosu osušite prije odlaska na spavanje. Ako nemate vremena za potpuno sušenje, pokušajte da je bar djelimično osušite fenom, koristeći umjerenu temperaturu i držeći fen na odgovarajućoj udaljenosti od kose.

Možete da razmislite i o sljedećim navikama:

Koristite svilenu ili satensku jastučnicu – ona može da smanji trenje i zapetljavanje kose tokom spavanja.

Vežite kosu u labavu pletenicu – tako ćete smanjiti mršenje, ali izbjegavajte čvrsto vezivanje koje dodatno opterećuje vlasi.

Nanesite balzam koji se ne ispira – odgovarajući proizvod može da olakša raščešljavanje i smanji lomljenje kose.

Redovno mijenjajte jastučnicu – posebno ako se tokom noći znojite ili vam se kosa brzo masti.

Povremeno odlazak u krevet sa vlažnom kosom najvjerovatnije neće napraviti veliku štetu. Ipak, ako vam je to svakodnevna navika, vrijedi odvojiti nekoliko minuta za sušenje. Kosa će vam biti zahvalna, a i jutarnje spremanje moglo bi da bude mnogo jednostavnije.

(Mondo)