Da li se vitamin B12 pije ujutru ili uveče? Evo kada se uzima na prazan stomak, a ovo su prirodni izvori

Nije svejedno da li vitamine uzimate ujutru ili uveče, niti za svakog važi isto pravilo.

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Vitamin B12 spada među najvažnije supstance za ljudsko tijelo - važan je za normalno funkcionisanje nervnog sistema, stvaranje crvenih krvnih zrnaca i pretvaranje hrane u energiju. Ipak, kada je riječ o suplementaciji, mnogi se pitaju da li je bolje uzimati ga ujutru ili uveče, prije doručka ili nakon obroka.

Stručnjaci ističu da doba dana nije presudno za svakoga - mnogo je važnije da se vitamin uzima redovno, u odgovarajućoj dozi i u skladu sa uputstvom za konkretan preparat.

Jutro može biti praktičan izbor jer se uzimanje suplementa lakše uklapa u svakodnevnu rutinu. Ipak, to ne znači da će vitamin B12 kod svakoga djelovati bolje ako se popije odmah poslije buđenja. Važno je razlikovati i pitanje vremena uzimanja od pitanja apsorpcije. Na to koliko će organizam iskoristiti ovaj vitamin utiču stanje sistema za varenje, postojeći nedostatak i sposobnost tijela da apsorbuje B12.

Da li vitamin B12 treba uzimati na prazan stomak?

Vitamin B12 rastvorljiv je u vodi, ali preporuku o uzimanju treba prilagoditi konkretnom preparatu. Britanska Nacionalna zdravstvena služba navodi da se propisane tablete cijanokobalamina, jednog od oblika vitamina B12, obično uzimaju sa vodom na prazan stomak: najmanje dva sata nakon obroka i najmanje 30 minuta prije sljedećeg jela. Za suplemente koji se kupuju bez recepta preporučuje praćenje uputstva na pakovanju.

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Zbog toga savjet "uzimajte B12 prije doručka" ne treba posmatrati kao univerzalno pravilo za sve proizvode. Ako je ljekar odredio način uzimanja, njegova preporuka ima prednost nad opštim savjetima.

Zašto organizam ne apsorbuje dovoljno vitamina B12?

Nutricionistkinja Džuli Pejs objašnjava za Health da na iskorišćavanje vitamina B12 utiču, između ostalog, želudačna kiselina i stvaranje proteina poznatog kao unutrašnji, odnosno intrinzični faktor. Želudačna kiselina pomaže da se B12 oslobodi iz hrane, dok unutrašnji faktor omogućava njegovu uobičajenu apsorpciju u crijevima. Vitamin iz suplemenata već je u slobodnom obliku, pa ne mora prvo da se odvaja od proteina iz hrane.

Kod osoba koje imaju teškoće sa apsorpcijom promena termina uzimanja možda neće riješiti problem. Nekim pacijentima mogu biti potrebne veće oralne doze ili injekcije, ali o tome mora da odluči ljekar.

Prirodni izvori vitamina B12

Vitamin B12 prirodno se nalazi u namirnicama životinjskog porijekla, uključujući ribu, meso, jaja i mliječne proizvode. Može biti dodat i pojedinim žitaricama za doručak, biljnim napicima i nutritivnom kvascu, pa je važno provjeriti deklaraciju.

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Kome su potrebni suplementi?

Osobe koje se hrane veganski, kao i neki vegetarijanci, imaju veći rizik od nedovoljnog unosa. Povećan rizik od nedostatka postoji i kod ljudi sa stanjima koja otežavaju apsorpciju, među kojima su celijakija i Kronova bolest. Sumnja na nedostatak provjerava se laboratorijskim analizama i ljekarskom procjenom.

Doze u preparatima mogu biti znatno veće od dnevnih potreba. To, međutim, ne znači da je najveća dostupna doza ujedno najbolji izbor: količina i način primjene zavise od razloga za suplementaciju.

Vitamin B12 se, iako je rastvorljiv u vodi, skladišti u organizmu, naročito u jetri. Zalihe mogu trajati godinama, zbog čega se nedostatak ponekad razvija postepeno, prenosi Nin. Prema američkim Nacionalnim institutima za zdravlje, preporučeni dnevni unos za većinu odraslih iznosi 2,4 mikrograma, dok se u liječenju nedostatka mogu koristiti znatno veće doze.

Za osobu kojoj je suplement potreban, najbolji termin je onaj koji omogućava redovno uzimanje uz poštovanje uputstva. Ako postoji problem sa apsorpcijom ili potvrđen nedostatak, odgovarajuća terapija važnija je od izbora između jutra i večeri.

(Mondo)