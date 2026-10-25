Da li je smeđi šećer zaista zdraviji od bijelog? Evo šta se zapravo krije iza njegove boje

Da li je smeđi šećer zaista zdraviji od bijelog? Saznajte šta pokazuju nutritivne vrijednosti, kako utiče na šećer u krvi i zašto je važnija količina.

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Uvriježeno je mišljenje da je smeđi šećer zdravija alternativa bijelom, ali riječ je o jednoj od najčešćih zabluda o ishrani. Smeđi šećer nije značajno zdraviji od bijelog, jer mala količina minerala iz melase ne donosi stvarnu nutritivnu korist. Obe vrste spadaju u dodate šećere čiji unos treba ograničiti.

Šta je zapravo smeđi šećer?

Smeđi šećer je u osnovi rafinisani bijeli šećer kojem je dodata melasa. Taj gusti sirup ili se zadržava tokom procesa obrade ili se naknadno umiješa u gotov proizvod. Melasa mu daje prepoznatljivu boju, vlažnost i blago drugačiji ukus.

Hemijski gledano, smeđi šećer se i dalje sastoji gotovo isključivo od saharoze, istog molekula koji čini i bijeli šećer.

Zabluda o zdravijem izboru

Uvjerenje da je smeđi šećer zdraviji zasniva se na nekoliko faktora. Zbog tamnije boje i grublje teksture djeluje prirodnije i manje obrađeno. Prisustvo melase, koja sadrži minerale u tragovima, poput kalcijuma, kalijuma i željeza, stvara pogrešan utisak o njegovoj većoj nutritivnoj vrijednosti.

Takvu predstavu godinama je podsticao i marketing, koji smeđi šećer često predstavlja kao kvalitetniji ili „prirodniji“ izbor.

Nutritivno poređenje smeđeg i bijelog šećera

Analiza nutritivnih vrijednosti pokazuje da su razlike zanemarljive. Smeđi šećer sadrži između 95 i 97 odsto saharoze, dok je bijeli šećer gotovo čista saharoza.

Minerali iz melase prisutni su u toliko malim količinama da bi za njihov značajniji unos trebalo pojesti nerealno velike količine šećera, što bi nanijelo mnogo više štete nego koristi.

Kalorijska vrijednost obe vrste gotovo je identična, a obje slično utiču i na porast šećera u krvi jer imaju istu hemijsku osnovu.

Šećer

Izvor: Shutterstock

Prednosti u kuhinji, a ne u zdravlju

Jedine stvarne razlike između smeđeg i bijelog šećera odnose se na njihovu upotrebu u kuhinji. Smeđi šećer ima bogatiju, karamelastu aromu, zbog koje ga mnogi biraju za pripremu kolača i drugih jela.

Uz to, veći udio vlage može da utiče na teksturu pečenih poslastica, koje zbog njega mogu da budu mekše i sočnije.

Dakle, izbor smeđeg šećera treba da se zasniva na ukusu ili zahtjevima recepta, a ne na neutemeljenom uvjerenju da ima zdravstvene prednosti.

Posljedice prekomjernog unosa šećera

Budući da su nutritivno gotovo identični, smeđi i bijeli šećer nose iste rizike ako se konzumiraju u prevelikim količinama. Obje vrste doprinose unosu viška kalorija i mogu da otežaju kontrolu tjelesne težine.

Mogu da izazovu nagle promjene nivoa šećera u krvi, što je posebno važno za osobe sa dijabetesom ili insulinskom rezistencijom. Česta konzumacija šećera povezuje se i sa karijesom, kao i sa povećanim rizikom od razvoja različitih hroničnih bolesti.

Provera šećera u krvi

Izvor: FreePik

Ključ je u ukupnoj količini šećera

Umjesto traženja „zdravije“ vrste šećera, mnogo je važnije pratiti ukupan unos dodatih šećera u ishrani, bez obzira na njihov izvor.

Ako uživate u ukusu koji smeđi šećer daje kafi ili kolačima, nema razloga da ga ne koristite. Važno je samo da to ne radite u uvjerenju da birate zdraviju opciju, jer nutritivni podaci ne potvrđuju takvu pretpostavku.

Kako da smanjite unos šećera?

Ako želite da smanjite negativan uticaj šećera, važniji koraci od izbora između bijelog i smeđeg šećera su sljedeći:

Ograničite količinu šećera koju dodajete u jela i pića.

Želju za slatkim češće utažite voćem umjesto prerađenom hranom.

Čitajte deklaracije na proizvodima kako biste prepoznali skrivene šećere.

Obratite posebnu pažnju na zaslađene napitke, koji su često značajan izvor dodatog šećera.

Smeđi šećer nije zdravija alternativa bijelom

Smeđi šećer nije zdravija alternativa bijelom, čak ni za osobe sa dijabetesom, jer obje vrste gotovo jednako utiču na nivo glukoze u krvi i imaju sličnu kalorijsku vrednost.

Glavna razlika između bijelog i smeđeg šećera odnosi se na ukus i teksturu, a ne na zdravstvene prednosti. Zato je najvažnije ograničiti ukupan unos dodatih šećera, bez obzira na njihovu vrstu.

Zanemarljiva količina minerala iz melase ne donosi značajnu nutritivnu prednost, a obje vrste šećera imaju gotovo jednaku kalorijsku vrijednost i sličan uticaj na nivo glukoze u krvi, piše Najžena. Ključ za zdravlje leži u umjerenom ukupnom unosu šećera, a ne u izboru njegove boje.

(Mondo)