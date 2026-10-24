Zaboravite na brojanje kalorija i izbacivanje namirnica: Nutricionista tvrdi da je ovo tajna zdrave ishrane

Nutricionista sa Stanforda tvrdi da je tajna zdrave ishrane zapravo mnogo jednostavnija nego što većina misli.

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Zdrava ishrana ne mora da bude komplikovana ni stroga. Prema nutricionisti Kristoferu Gardneru, ključ je u tome da se kvalitetno hranimo – ne uvijek, već većinu vremena.

Kristofer Gardner, doktor nauka i stručnjak za ishranu sa Univerziteta Stanford, više od tri decenije proučava uticaj ishrane na naše zdravlje. Njegov zaključak mogao bi da razočara zagovornike strogih dijeta i komplikovanih režima ishrane: za zdravu ishranu nije potrebno težiti savršenstvu.

Pravilo 80:20

U svojoj novoj, nedavno objavljenoj knjizi Food Sense: What to Eat and Why ("Osjećaj za hranu: šta jesti i zašto"), Gardner zagovara jednostavno pravilo – hraniti se zdravo otprilike 80 odsto vremena, a preostalih 20 odsto ostaviti za fleksibilnost. Takav pristup, objašnjava on, olakšava stvaranje navika koje je moguće dugoročno održavati.

Gardner, koji vodi istraživanja u oblasti nutricionizma na Stanfordu, svoj pristup objasnio je u intervjuu za britanski list "Gardijan". Preporučuje da prednost damo povrću, voću, mahunarkama i drugim minimalno prerađenim namirnicama, ali naglašava da pritom ne mora baš svaki obrok da bude pažljivo isplaniran i kontrolisan.

Nasuprot čestom pristupu "sve ili ništa", koji podrazumijeva izbacivanje čitavih grupa namirnica, Gardner zagovara uravnotežen način ishrane koji može da se uklopi u svakodnevni život. U svojoj knjizi bavi se i popularnim raspravama o proteinima, dodacima ishrani i prerađenoj hrani, a svoje zaključke zasniva na decenijama kliničkih istraživanja.

Male promjene

Gardner ističe da svi pakovani i prerađeni proizvodi nisu automatski podjednako loši za zdravlje, kao i da oznake "vegansko" ili "biljnog porijekla" same po sebi ne garantuju bolji nutritivni kvalitet. Važnije je obratiti pažnju na sastav i hranjivu vrijednost namirnica nego na oznake i ambalažu.

Umjesto velikih i naglih promjena, predlaže jednostavne izmjene jelovnika. Za početak, povrće, mahunarke ili integralne žitarice mogu da zauzimaju veći dio tanjira, dok se količina mesa i drugih namirnica može prilagoditi ostatku obroka.

Takve promjene ne zahtjevaju posebne dijete, skupe dodatke ishrani niti praćenje svakog zalogaja. Naglasak je na izboru kvalitetnijih namirnica i načinu ishrane koji je moguće dugoročno održavati.

Glavna Gardnerova poruka veoma je jednostavna: važnije je kako se hranimo većinu vremena nego da pokušavamo da se svakog dana hranimo savršeno. Umjesto strogih zabrana i kratkotrajnih režima, on prednost daje održivim navikama koje ostavljaju prostor i za povremena odstupanja.

(Mondo)