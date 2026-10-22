Skuvate kafu ujutru, a pijete je do podne: Svakim novim gutljajem pokrećete isti proces u ustima

Ako vam ista šolja kafe satima stoji na stolu, stomatolozi upozoravaju da za zube nije važna samo količina koju popijete.

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Skuvate kafu, otvorite poruke, odgovorite na prvi mejl. Uzmete gutljaj, pa vas prekine poziv. Sljedeći popijete desetak minuta kasnije, a posljednji kada je kafa već potpuno hladna. Do podneva ste popili samo jednu šolju, ali ste zube kafi izlagali iznova tokom cijelog jutra.

U tome je detalj koji stomatolozi izdvajaju. Jednu kafu popiti u okviru jedne pauze nije isto što i pijuckati je satima.

Šta se dešava poslije svakog gutljaja?

Kafa je blago kisela. Kada je popijete, zubi dolaze u kontakt sa kiselinama, a pljuvačka potom pomaže da se one neutrališu i da se uslovi u ustima vrate u ravnotežu.

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Međutim, taj proces zahtjeva vrijeme. Ako stalno uzimate nove gutljaje, produžavate izlaganje zuba kiselinama i ostavljate pljuvački manje vremena da obavi svoju zaštitnu ulogu. Dante Devoti, stomatolog sa Univerziteta Kolumbija, objašnjava da dugotrajno kisela sredina povećava rizik od erozije, odnosno postepenog gubitka zubne gleđi.

Sa šećerom se uključuje još jedan proces

Ako u kafu dodajete šećer, bakterije u ustima koriste ga kao hranu i stvaraju dodatne kiseline. Tako dugo ispijanje zaslađene kafe znači i ponovljeno izlaganje šećeru, što doprinosi riziku od karijesa.

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Saša Ros, specijalistkinja parodontologije iz Klivlendske klinike, upozorava da erozija može da učini zube osjetljivijim i podložnijim oštećenjima.

Kako da promijenite naviku?

Praktičan savjet je da za kafu odvojite jednu pauzu, umjesto da je držite pored tastature i uzimate gutljaj svaki put kada pogledate u šolju.

Poslije kafe možete da isperete usta običnom vodom. Ako zatim planirate da operete zube, Ros savjetuje da sačekate oko 30 do 60 minuta, jer četkanje neposredno poslije kiselog napitka može dodatno da ošteti privremeno omekšanu površinu gleđi.

(Mondo)