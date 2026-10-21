ORL ljekari upozoravaju: Zbog ove greške sa lijekovima protiv prehlade možete da se osjećate još gore

Ako kombinujete različite lijekove protiv prehlade možete nesvjesno da uzmete duplu dozu iste aktivne supstance i ugrozite zdravlje, upozoravaju otorinolaringolozi.

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Svako se ponekad razboli, ali prehlada ne mora da znači da ćete se osjećati potpuno iscrpljeno. Većina ljudi oporaviće se sama, dok lijekovi koji se izdaju bez recepta mogu da pomognu u ublažavanju simptoma. Vaš izabrani ljekar je dobra prva adresa, ali ponekad može da pomogne i specijalista za uho, grlo i nos, odnosno otorinolaringolog.

"ORL ljekari mogu da pomognu na nekoliko važnih načina. Možemo da utvrdimo da li osoba ima uobičajenu virusnu infekciju gornjih disajnih puteva ili nešto drugo, poput bakterijske infekcije ili komplikacije koja zahtijeva liječenje", kaže dr Džozef Lebovic, ORL hirurg specijalizovan za bolesti nosa i sinusa.

On napominje da pregled kod otorinolaringologa može da bude koristan i kada određene tegobe ostanu nakon prehlade, poput zapušenosti nosa koja traje nedjeljama ili gubitka čula mirisa. Ovi stručnjaci mogu da pomognu i u izboru odgovarajuće terapije, uključujući lijekove bez recepta.

Liječenje prehlade uglavnom je usmjereno na ublažavanje simptoma dok se organizam bori sa infekcijom.

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"Ti lijekovi su uglavnom bezbijedni kada se koriste prema uputstvu, ali mnogi preparati protiv prehlade sadrže više aktivnih supstanci. Različiti proizvodi mogu da sadrže istu aktivnu supstancu čak i kada imaju potpuno drugačije nazive", upozorava dr Lebovic.

Zbog toga on i još dvije specijalistkinje otorinolaringologije upozoravaju na čestu grešku prilikom uzimanja lijekova protiv prehlade.

Greška koja može ozbiljno da ugrozi zdravlje

Uzimanje duplih doza aktivnih supstanci iz lijekova protiv prehlade nosi ozbiljne, pa čak i životno ugrožavajuće rizike. Ipak, do toga iznenađujuće lako može da dođe nenamjerno.

"Do dupliranja doze obično dolazi slučajno, kada neko uzme dva različita lijeka koja sadrže istu aktivnu supstancu ili iste aktivne supstance", objašnjava dr Lebovic.

Rizik, dodaje on, zavisi od toga koji ste lijek uzeli i u kojoj količini. Nesteroidni antiinflamatorni lijekovi, kao i ostali lijekovi, moraju da se koriste prema uputstvu.

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"U slučaju predoziranja, nesteroidni antiinflamatorni lijekovi mogu da izazovu krvarenje u sistemu za varenje i čireve, kao i da povećaju rizik od srčanog i moždanog udara. Dekongestivi, ako se uzmu u prevelikoj dozi, mogu da izazovu uznemirenost, drhtanje, konvulzije i srčane komplikacije", kaže dr Margerita Bruni, otorinolaringolog.

Iako je san važan kada ste bolesni, treba izbjegavati i dupliranje doza preparata protiv prehlade koji sadrže antihistaminike.

"To može da izazove veoma izraženu pospanost", kaže dr Kristina H. Fang.

Dr Lebovic naglašava da je posebno važno izbjegavati lijekove sa sedativnim dejstvom ako morate da vozite.

3 savjeta ORL ljekara za bezbijedno uzimanje lijekova protiv prehlade

Lijekovi bez recepta mogu da ublaže simptome prehlade, ali je važno da ih koristite bezbjedno.

Otorinolaringolozi izdvajaju tri saveta.

1. Različiti nazivi ne znače i različite aktivne supstance

Dr Lebovic kaže da je ovo najvažnije pravilo za izbjegavanje slučajnog dupliranja doza.

"Uvijek pročitajte dio sa aktivnim supstancama za svaki preparat, naročito ako uzimate više od jednog lijeka i provjerite da li se neki sastojci ponavljaju. Ako niste sigurni, pitajte farmaceuta ili zdravstvenog radnika prije nego što kombinujete lijekove", savjetuje on.

2. Birajte lijek prema simptomu koji imate

Ovi lijekovi ublažavaju simptome, ali ne čine da prehlada brže prođe.

"Prehlade izazivaju virusi i potrebno je da prođu svojim tokom. Često vam nisu potrebni kombinovani preparati sa više aktivnih supstanci, koji mogu nepotrebno da povećaju rizik od neželjenih dejstava", kaže dr Bruni.

Jedan lijek sa jednom aktivnom supstancom može da bude dovoljan da ublaži tegobu koju imate.

3. Provjerite da li lijek odgovara vašem zdravstvenom stanju i terapiji koju uzimate

Dr Fang podsjeća da pojedini sastojci mogu da poviše krvni pritisak, izazovu pospanost i stupe u interakciju sa drugim lijekovima, poput onih koji se koriste protiv anksioznosti. Zato savjetuje da se prije uzimanja ovih preparata posavjetujete sa ljekarom.

(Mondo)