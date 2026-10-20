Nisu đumbir i limun jedini: Ako želite jači imunitet, ne zaobilazite ovo voće puno vitamina C

Aronija i pasji trn mogu da budu osnova jednostavnog domaćeg napitka koji doprinosi jačanju imuniteta u jesen.

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U jesen češće posežemo za domaćim mješavinama kojima želimo da obogatimo ishranu korisnim sastojcima. Umjesto još jednog napitka od đumbira i limuna, možemo da upotrebimo pasji trn i aroniju. Ovi plodovi sadrže različita bioaktivna jedinjenja, a za pripremu voćne mješavine potrebno je svega nekoliko minuta.

Pasji trn kao alternativa limunu

Sitni narandžasti plodovi pasjeg trna imaju izrazito kiseo, blago opor ukus, zbog čega se obično ne jedu u većim količinama. Zato su pogodni za sokove, voćne kaše i koncentrovane mješavine. Pažnju privlači njihov sadržaj vitamina C. Osim njega, pasji trn sadrži karotenoide, flavonoide, tokoferole i druga jedinjenja sa antioksidativnim svojstvima.

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Vitamin C, naravno, nije čarobni štit od prehlade, ali je neophodan za normalno funkcionisanje imunskog sistema. Važno je da ga unosimo dovoljno tokom cijele godine, uključujući jesen i zimu, kada ishrana može da postane manje raznovrsna.

Dodajte aroniju, izvor polifenola

Drugi sastojak domaćeg napitka može da bude aronija. Njen opor ukus dobro se slaže sa kiselošću pasjeg trna, naročito kada se mješavini doda malo prirodne slatkoće, na primjer iz jabuke. Aronija se izdvaja sadržajem polifenola, među kojima su antocijanini, flavonoli i proantocijanidini. Sadrži i vitamin C, karotenoide i mineralne materije.

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Kombinacija aronije i pasjeg trna neće učiniti organizam "otpornim na viruse", ali može da bude jednostavan način da svakodnevnu ishranu obogatimo raznovrsnim biljnim sastojcima.

Kurkuma za boju i drugačiji ukus

U napitak može da se doda i kurkuma, začin karakteristične žute boje koji sadrži kurkumin. Ovo jedinjenje proučava se zbog mogućih protivupalnih i antioksidativnih efekata.

Ipak, rezultati istraživanja ne znače da će mala količina kurkume u domaćem napitku spriječiti prehladu, liječiti infekciju ili dokazano "ojačati imunitet". U ovom receptu najbolje je da je posmatramo kao dodatak ukusu i boji.

Domaći napitak od pasjeg trna, aronije i kurkume

Za pripremu je potrebno:

200 g svježih ili zamrznutih plodova pasjeg trna

150 g svježe ili zamrznute aronije

2 kašičice kurkume

sok od pola limuna

oko 150-200 ml vode

po želji, 1-2 kašičice meda

Zamrznuto voće prethodno odmrznite. Zatim ga pomiješajte sa vodom, limunovim sokom i kurkumom, pa sve dobro izmiksajte u blenderu. Ako želite rjeđu i glađu teksturu, mješavinu možete da propasirate kroz sitno sito.

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Ukoliko je previše kisela, dodajte malo meda. Napitak možete da poslužite u maloj čaši, u količini od oko 50-70 ml ili da ga dodatno razblažite vodom. To je prijedlog serviranja, a ne preporučena doza.

Kako se čuva domaći napitak?

Gotovu mješavinu sipajte u čistu flašu ili teglu koja se dobro zatvara i odmah je stavite u frižider. Pripremajte manje količine koje ćete brzo potrošiti. Trajanje napitka zavisi od svježine sastojaka, higijene pripreme i temperature čuvanja. Prije sipanja dobro protresite flašu. Prirodni talog i razdvajanje slojeva u ovakvoj mješavini su očekivani.

Ako pravite veću količinu, rasporedite je u manje posude ili kalupe za led i zamrznite. Pojedinačne porcije zatim odmrzavajte u frižideru, prema potrebi.

(MONDO)