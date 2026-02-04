logo
Bijeli luk ili đumbir? Evo šta je bolje za imunitet

Bijeli luk ili đumbir? Evo šta je bolje za imunitet

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Obje namirnice su dobre za imunitet, a da li neka od njih ima prednost?

Bijeli luk ili đumbir za imunitet Izvor: Shutterstock/michaelheim/YouTube/FlavCityWithBobbyPerish/Shutterstock

Na početku prehlade, mnogi se okreću prirodnim rješenjima. Dvije namirnice koje se vijekovima smatraju saveznicima zdravlja su bijeli luk i đumbir. Obje su poznate po snažnom ukusu i blagotvornom dejstvu na imuni sistem, ali da li je jedna zaista efikasnija od druge?

Nutritivne razlike

Bijeli luk i đumbir ne sadrže mnogo kalorija, ali su bogati bioaktivnim biljnim jedinjenjima, piše Prevention. Najvažniji sastojak bijelog luka je alicin, sumporno jedinjenje koje se oslobađa kada se čen zgnječi ili isjecka i poznato je po svom antibakterijskom i antivirusnom dejstvu. Kod đumbira je ključni sastojak gingerol, zaslužan za protivupalna i antioksidativna svojstva.

Kako bijeli luk jača imunitet?

Istraživanja pokazuju da bijeli luk može podstaći aktivnost bijelih krvnih zrnaca, koja igraju ključnu ulogu u borbi protiv virusa. Takođe, postoje dokazi da redovna konzumacija može ublažiti simptome prehlade i skratiti njeno trajanje.

Kako đumbir djeluje?

Đumbir pomaže u smanjenju upala i poznat je po tome što ublažava mučninu i stomačne tegobe, što indirektno doprinosi jačem imunitetu. Topao čaj od đumbira često se preporučuje kada se ne osjećamo dobro, jer grije, hidrira i umiruje organizam.

Na šta treba da obratite pažnju?

Bijeli luk može da izazove neprijatan zadah i stomačne smetnje, naročito ako se jede sirov i u većim količinama. Đumbir u većim dozama može izazvati gorušicu ili nelagodnost u stomaku. Obe namirnice imaju blag efekat na razređivanje krvi, pa se savjetuje oprez kod osoba koje koriste određene terapije.

Ne morate da birate između bijelog luka i đumbira jer se najbolji efekat postiže njihovom kombinacijom. Bijeli luk direktno jača odbrambene ćelije, dok đumbir smanjuje upale i stvara povoljne uslove za snažan imuni odgovor. Uvrštavanjem obe namirnice u ishranu, organizam dobija širu i prirodnu podršku imunitetu.

(MONDO)

