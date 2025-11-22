Prava istina o vitaminu C: Mejo klinika konačno razbija najupornije mitove!

Zašto se zimi češće prehladimo? I da li je bolje da jedemo više ili manje kad bolujemo? Pročitajte!

Vitamin C je moćan antioksidans, usporava starenje i čuva kožu.

Pomaže boljoj apsorpciji gvožđa i podiže energiju.

Neophodan je da bi se u tijelu sintetisao kolagen.

Neki savjeti o zdravlju se uporno prenose iz generacije u generaciju - od toga kako mokra kosa zimi "garantuje" prehladu, do čuvenog vjerovanja kako treba "dobro da se jede" kad je čovjek bolestan - "zdravlje na usta ulazi".

Ljekari sa čuvene Mejo klinike jasno objašnjavaju šta je mit, a šta istina u vezi sa prehladom i virusima. Njihova objašnjenja ruše najraširenija uvjerenja i otkrivaju šta nas zaista štiti od virusa, a šta je samo stara porodična legenda.

Prehladu izazivaju virusi, tako da ne možete da se prehladite samo zato što ste izašli napolje sa mokrom kosom. Mokra kosa ne "privlači" viruse niti povećava šansu da se zarazite.

Isto važi i za oblačenje po hladnom vremenu. Iako je svakako pametno obući se toplije kada je napolju zima, istraživanja pokazuju da hladno vrijeme ne izaziva bolest. Međutim, zimi smo češće u zatvorenom prostoru, pa smo i u blizini zaraženih osoba koje kijaju i kašlju. To je razlog što se zimi češće razbolimo od prehlade. Još neki mitovi se prenose s koljena na koljeno.

Mit: Vitamin C spriječava bolest.

Činjenica: Iako je vitamin C detaljno proučavan, ne postoji ubjedljiv dokaz da velike doze mogu da spriječe ili izliječe prehladu.

Mit: Treba više da jedete kad ste bolesni, jer zdravlje "na usta ulazi".

Činjenica: Kada se ne osjećate dobro, često nemate apetit – i to je u redu. Kod bolesti je hidracija najvažnija. Najbolji savjet je da pijete dovoljno vode ili drugih tečnosti, odmarate se i smirite tempo.

Mit:Treba izbejgavati mliječne proizvode kada ste prehlađeni jer navodno pojačavaju stvaranje sluzi.

Činjenica: Konzumiranje mliječnih proizvoda ne povećava stvaranje sluzi. Najvjerovatnije je da tekstura nekih napitaka i hrane može da obloži grlo i stvori osjećaj gušće sluzi. Neki mliječni proizvodi mogu čak i da pomognu kada ste bolesni – hladan sladoled može da umiri upalu grla, a probiotici iz jogurta mogu da olakšaju stomačne tegobe ako uzimate antibiotike. Posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom o hrani koju treba izbjegavati uz određene lijekove.

Najbolji savjet za sprečavanje bolesti jeste da se pridržavate osnovnih, dokazanih mjera zaštite: