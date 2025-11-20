Zašto niko ne priča o ovom voću? Kardiolozi vas mole da ga jedete ako imate visok krvni pritisak

Ljekari objašnjavaju šta, ne-tako-popularno voće, čini tako moćnim za zdravlje.

Ovo voće ljekari ističu kao posebno korisno za krvni pritisak.

Njegovi prirodni sastojci pomažu u očuvanju zdravlja srca i krvnih sudova.

Uključivanje u ishranu može da ima dugoročne pozitivne efekte na cirkulaciju.

Visok krvni pritisak je epidemija u regionu, ali i u svijetu. Gotovo polovina odraslih u SAD ima visok krvni pritisak, a kod 70 odsto odraslih starijih od 60 godina je ista situacija, prema podacima Centara za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC).

Razlog zašto je ovo zabrinjavajuće jeste taj što je visok krvni pritisak glavni faktor rizika za srčani udar, moždani udar, srčanu insuficijenciju i bubrežne bolesti. To se dešava zato što visok krvni pritisak oštećuje arterije i čini njihov zid podložnijim taloženju naslaga.

"Srčani udar se događa kada arterija koja vodi do srca postane potpuno blokirana. Moždani udar se događa kada je arterija koja vodi do mozga blokirana", objašnjava dr Asim Čima, doktor interne medicine i kardiolog u Your Doctors Online.

Spremni za dobre vijesti?

Ako imate visok krvni pritisak, možete da ga snizite promjenom ishrane i životnih navika, a po potrebi i lijekovima za snižavanje krvnog pritiska. Kada je u pitanju ishrana, kardiolozi sa kojima je portal Parade razgovorao, ističu da postoji jedno voće koje je posebno korisno za snižavanje krvnog pritiska.

U pitanju je nar. Naučna studija, objavljena u Curent Pharmaceutical Design, pokazala je da konzumacija nara ili soka od nara može da smanji krvni pritisak kako na kratke, tako i na duge staze.

Polifenoli iz soka od nara deluju kao prebiotici.

Naučna analiza iz 2024. godine objavljena u Phytotherapy Research takođe je potvrdila ovaj efekat. Analiza je obuhvatila 22 randomizovane kontrolisane studije, od kojih su sve pokazale da konzumacija nara značajno pomaže u snižavanju krvnog pritiska.

Šta čini nar tako moćnim kada je u pitanju snižavanje krvnog pritiska?

Dr Karol Votson, doktor medicine, doktor nauka, kardiolog i profesor medicine na David Geffen School of Medicine na UCLA, objašnjava da je nar bogat antioksidantima koji smanjuju oksidaciju holesterola. Kada se holesterol oksiduje, oštećuje ćelije i izaziva upalu. Antioksidanti u naru pomažu u zaštiti od toga.

Dr Čima takođe kaže da antioksidanti u naru čine ovo voće posebno korisnim za zdravlje srca.

"Tajna je u visokim nivoima moćnih antioksidanata, to su prirodne supstance koje naru daju svijetlu boju i kiselkasti ukus", kaže on.

Poput dr Votsona, dr Čima ističe da antioksidanti pomažu u sprečavanju oksidacije holesterola.

"U isto vrijeme, nar povećava proizvodnju azotnog oksida u tijelu, korisne molekule koja opušta i širi krvne sudove. Ovo poboljšava protok krvi, smanjuje konstantan pritisak i habanje zidova arterija, čineći ih elastičnijim i manje podložnim oštećenjima tokom vremena", objašnjava on.

Napomena: Iako je redovna konzumacija nara ili soka od nara efikasan način za snižavanje krvnog pritiska, i dalje je važno koristiti ga bezbjedno.

"Ograničite unos soka od nara na 240 do 350 ml dnevno i konsultujte se sa zdravstvenim radnikom pre redovne konzumacije", preporučuje dr Marsal S. Rangu, doktor medicine, bivši izvršni potpredsjednik za medicinska pitanja i generalni direktor Michigan Medicine i autor knjige The Great Healthcare Disruption.

Ko kaže?

Dr Asim Nazir Čima

Kardiolog i specijalista interne medicine. Diplomirao je na Nishtar Medical College, specijalizaciju iz interne medicine završio u SAD, a fellowship iz kardiologije u Illinois Masonic Hospital. Radi u Kanadi i povezan je sa St. Michael's Hospital i Univerzitetom u Torontu, baveći se kliničkim istraživanjima u kardiologiji.

Dr Karol E. Votson

Profesorka medicine i kardiologije na David Geffen School of Medicine pri UCLA, gdje vodi Women's Cardiovascular Health Center i UCLA-Barbra Streisand Women’s Heart Health Program. Dobitnica je nagrade Bernadine Healy Leadership in Women's CV Disease. Obrazovala se na Stanfordu (BA), Harvardu (MD) i UCLA (PhD), specijalizujući se u srčanim bolestima i istraživanjima rasnih i etničkih razlika.

Dr Maršal S. Rangu

Bivši izvršni potpredsednik i CEO Michigan Medicine, kao i dekan Medicinske škole Univerziteta Mičigen. Diplomirao je biologiju i doktorirao molekularnu biologiju na Vanderbiltu, medicinski fakultet završio na Johns Hopkinsu, a fellowship iz kardiologije odradio na Massachusetts General Hospital. Objavio je preko 200 naučnih radova i posjeduje pet patenata.