Često vam opada imunitet i skloni ste prehladama? Možda vam nedostaje ovaj vitamin, najviše se istroši zimi

Nedostatak vitamina D može oslabiti imunitet i povećati rizik od infekcija. Saznajte kako utiče na organizam i kako da održite optimalan nivo.
- Vitamin D jača imunitet i štiti organizam od infekcija
- Njegov nedostatak povećava rizik od prehlade i gripa
- Sunce, ishrana i suplementi pomažu održavanju nivoa
Kako sezona respiratornih infekcija traje sve duže, uloga vitamina D u očuvanju imuniteta postaje sve važnija. Iako organizam može sam da ga proizvodi izlaganjem kože sunčevoj svjetlosti, manjak sunca i ubrzan način života često dovode do njegovog nedostatka, naročito tokom zimskih mjeseci.
Zašto je vitamin D ključan za imunitet?
Vitamin D u organizmu ne djeluje kao klasičan vitamin – njegovo dejstvo je slično hormonu. On pomaže jačanju prirodnih zaštitnih barijera, posebno sluzokože disajnih puteva, koje predstavljaju prvu liniju odbrane od virusa i bakterija.
Kada su ove barijere očuvane, patogeni teže ulaze u organizam i izazivaju infekcije.
Kako nedostatak utiče na organizam
Osim što jača zaštitu, vitamin D ima važnu ulogu u regulaciji imunološkog odgovora. Pomaže tijelu da reaguje uravnoteženo, sprečavajući pretjerane upalne reakcije koje mogu da oštete tkiva, piše Klix.
Na taj način organizam efikasnije prepoznaje i neutrališe prijetnje poput gripa, prehlade i drugih respiratornih infekcija.
Problem nastaje kada nivo ovog vitamina padne ispod optimalnog. Tada imunitet slabi, organizam sporije reaguje na infekcije, a rizik od obolevanja se povećava.
Kako nadoknaditi vitamin D
Vitamin D se može unositi putem ishrane, boravkom na dnevnom svjetlu i suplementacijom.
Redovna kontrola i održavanje njegovog nivoa pomažu organizmu da očuva prirodnu odbranu i ostane otporniji, čak i u periodima kada su infekcije najčešće.