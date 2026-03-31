Često vam opada imunitet i skloni ste prehladama? Možda vam nedostaje ovaj vitamin, najviše se istroši zimi

Nedostatak vitamina D može oslabiti imunitet i povećati rizik od infekcija. Saznajte kako utiče na organizam i kako da održite optimalan nivo.

Izvor: Shutterstock

Vitamin D jača imunitet i štiti organizam od infekcija

Njegov nedostatak povećava rizik od prehlade i gripa

Sunce, ishrana i suplementi pomažu održavanju nivoa

Kako sezona respiratornih infekcija traje sve duže, uloga vitamina D u očuvanju imuniteta postaje sve važnija. Iako organizam može sam da ga proizvodi izlaganjem kože sunčevoj svjetlosti, manjak sunca i ubrzan način života često dovode do njegovog nedostatka, naročito tokom zimskih mjeseci.

Zašto je vitamin D ključan za imunitet?

Vitamin D u organizmu ne djeluje kao klasičan vitamin – njegovo dejstvo je slično hormonu. On pomaže jačanju prirodnih zaštitnih barijera, posebno sluzokože disajnih puteva, koje predstavljaju prvu liniju odbrane od virusa i bakterija.

Kada su ove barijere očuvane, patogeni teže ulaze u organizam i izazivaju infekcije.

Vitamin D

Izvor: Shutterstock

Kako nedostatak utiče na organizam

Osim što jača zaštitu, vitamin D ima važnu ulogu u regulaciji imunološkog odgovora. Pomaže tijelu da reaguje uravnoteženo, sprečavajući pretjerane upalne reakcije koje mogu da oštete tkiva, piše Klix.

Na taj način organizam efikasnije prepoznaje i neutrališe prijetnje poput gripa, prehlade i drugih respiratornih infekcija.

Problem nastaje kada nivo ovog vitamina padne ispod optimalnog. Tada imunitet slabi, organizam sporije reaguje na infekcije, a rizik od obolevanja se povećava.

Prehlada

Izvor: Shutterstock

Kako nadoknaditi vitamin D

Vitamin D se može unositi putem ishrane, boravkom na dnevnom svjetlu i suplementacijom.

Redovna kontrola i održavanje njegovog nivoa pomažu organizmu da očuva prirodnu odbranu i ostane otporniji, čak i u periodima kada su infekcije najčešće.