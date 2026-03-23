Krvarenje desni je vaš alarm: Tijelo pokušava da vam kaže da mu fali vitamin, evo koji

Krvarenje desni može ukazivati na nedostatak vitamina C, ali i na druge zdravstvene probleme. Saznajte koji su simptomi, uzroci i kako ih prepoznati.

Izvor: sebra/Shutterstock

Krvarenje desni može biti znak nedostatka vitamina C, ali i loše oralne higijene ili drugih zdravstvenih problema.

Vitamin C je ključan za zdravlje desni, kolagen i imunitet, a njegov manjak može oslabiti tkiva i izazvati krvarenje.

Ako se krvarenje desni ponavlja, važno je posjetiti stomatologa kako bi se utvrdio pravi uzrok.

Krvarenje desni se najčešće povezuje sa lošom oralnom higijenom ili prejakim četkanjem zuba, ali stručnjaci upozoravaju da uzrok može biti i nedostatak vitamina C.

Dr Eric Berg, koji na TikToku ima više od 2,3 miliona pratilaca, u viralnom videu istakao je da je krvarenje desni često klasičan znak deficita vitamina C.

Vitamin C je ključan za zdravlje desni i imunitet

Vitamin C (askorbinska kiselina) je važan nutrijent koji pomaže u održavanju zdravih tkiva, jačanju imuniteta, zdravlju kože i zarastanju rana. On je ključan za proizvodnju kolagena – proteina koji jača desni, kožu i krvne sudove.

Kada ga nema dovoljno, tkiva postaju slabija i sklonija krvarenju.

Nedostatak vitamina C može izazvati i skorbut

Stručne institucije poput NIH i NHS navode da nedostatak vitamina C može dovesti do ozbiljnijih problema, uključujući skorbut – stanje koje se manifestuje umorom, bolovima u zglobovima, sporim zarastanjem rana i krvarenjem desni.

Vitamin C se prirodno nalazi u voću i povrću kao što su pomorandže, jagode, paprika, brokoli i paradajz, ali ga organizam ne skladišti u velikim količinama, pa je neophodan redovan unos kroz ishranu. Preporučeni dnevni unos za odrasle iznosi oko 75 do 90 mg.

Izvor: Shutterstock

Koji su još mogući uzroci krvarenja desni

Nedostatak vitamina C može oslabiti vezivna tkiva, što dovodi do simptoma kao što su krvarenje desni, lako stvaranje modrica i suva koža.

Ipak, stručnjaci upozoravaju da krvarenje desni nije uvijek znak deficita vitamina. Prema Mayo Clinic, uzroci mogu biti i oboljenja desni, infekcije, određeni lijekovi ili agresivno četkanje zuba.

Izvor: Alona Siniehina/Shutterstock

Kada treba posjetiti stomatologa

Zato stomatolozi savjetuju da se uporno krvarenje desni ne ignoriše, već da se obavezno potraži savjet ljekara ili stomatologa kako bi se utvrdio pravi uzrok i započelo odgovarajuće liječenje, piše Express.