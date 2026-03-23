Šta se dešava u tijelu ako jedete med svaki dan? Ako ovo ne znate, sve koristi padaju u vodu

Dobrobiti meda za zdravlje potvrđene su brojnim istraživanjima, ali je važno da znate koliko tačno treba da ga unosite svakodnevno.

Med u ishrani je tema o kojoj se dugo raspravlja. Dok ga jedni smatraju gotovo čudotvornim, drugi ga vide samo kao još jedan oblik šećera. Istina je, kao i obično, negdje između. Med zaista ima koristi za organizam i to je naučno potvrđeno, ali sve zavisi od količine i redovnosti konzumacije. Nutricionisti portala Martha Stewart analizirali su šta se dešava u tijelu kada se med svakodnevno unosi i koja je bezbjedna doza.

Koliko meda dnevno je dovoljno?

Prije nego što govorimo o efektima, važno je da odredite meru. Nutricionistkinja Loren Manaker navodi da je bezbjedna i korisna količina jedna do dvije kašičice dnevno - oko 5 do 10 grama. Ta doza obezbjeđuje organizmu antioksidanse i hranljive materije, a da pritom ne dovodi do viška šećera. Sve preko toga već mijenja sliku.

Manje upala u organizmu

Med sadrži polifenole i flavonoide, biljne antioksidanse koji neutrališu slobodne radikale i smanjuju oksidativni stres u ćelijama. Prema riječima nutricionistkinje Aleksandrije Zozos, riječ je o istim jedinjenjima koja nalazimo u bobičastom voću, maslinovom ulju i tamnoj čokoladi, poznatim po protivupalnom dejstvu.

Važna napomena - što je med tamniji, to ima više antioksidanasa. Heljdin med se posebno izdvaja, njegov intenzivan ukus ide ruku pod ruku sa većim benefitima.

Bolja kontrola šećera u krvi

Zvuči paradoksalno, ali med može da ima blaži uticaj na nivo glukoze nego običan šećer. Njegov glikemijski indeks je oko 50-60, dok je kod rafinisanog šećera viši. Razlog je u sastavu - oko 34 odsto glukoze i 39 odsto fruktoze, uz prisustvo antioksidanasa i protivupalnih jedinjenja.

Istraživanja pokazuju da zamjena običnog šećera medom može umjereno da poboljša osjetljivost na insulin, čak i kod osoba sa dijabetesom. Naravno, to ne znači da treba da mijenjate terapiju, ali može biti dobar izbor umjesto šećera u čaju.

Zdravija crijevna flora

Med sadrži prebiotičke supstance i polifenole koji hrane korisne bakterije u crijevima. Posebno su vrijedne sirove, neprerađene vrste meda, jer zadržavaju enzime i bioaktivne komponente koje se gube termičkom obradom.

Postoje i istraživanja koja pokazuju da med može da poveća preživljavanje probiotika, što ga čini zanimljivim dodatkom ishrani usmjerenoj na zdrav mikrobiom.

Brže prolaze kašalj i sitne rane

Ovo je jedno od najpoznatijih dejstava meda. Kod kašlja, on oblaže sluzokožu grla, smanjuje iritaciju i refleks kašlja, jednostavno, ali efikasno. Klinički je potvrđeno da pomaže, naročito kod djece.

Kada se koristi spolja, med može da ubrza zarastanje manjih rana i opekotina zahvaljujući antibakterijskim svojstvima i sposobnosti da zadržava vlagu.

Prirodan izvor energije

Med daje energiju drugačije od šećera ili kofeina. Glukoza brzo ulazi u krv i daje trenutni podsticaj, dok se fruktoza razgrađuje sporije i obezbjeđuje stabilan nivo energije bez naglog pada.

Hrana postaje ukusnija

Još jedan zanimljiv efekat. Med može da poboljša ukus hrane bez narušavanja njene nutritivne vrijednosti. Pokazano je da to funkcioniše čak i sa ribom, lisnatim povrćem i integralnim žitaricama - namirnicama koje su zdrave, ali ne uvijek omiljene na prvi zalogaj.

