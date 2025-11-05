Znate li šta je ludi med? Slatki otrov sa Himalaja i Crnog mora izaziva euforiju, halucinacije...

"Ludi" med? Ovo je med za koji će vam mnogi reći da može da vas pošalje u bolnicu.

U uskim dolinama planina Kačkar na Crnom moru u Turskoj i na strmim padinama Himalaja, na nadmorskim visinama od 2.500 do 3.500 metara, rađa se jedan od najrjeđih i najopasnijih pčelinjih proizvoda na svijetu - deli bal, odnosno "ludi med". Najvažnije na samom početku - može da bude veoma opasan.

Tamnocrveni med nastaje isključivo od nektara dvije vrste rododendrona. Rhododendron ponticum raste u Turskoj, dok se Rhododendron luteum može naći u oba pomenuta regiona, u Turskoj i na Himalajima. Ključ njegove snage je grayanotoksin - neurotoksin iz grupe diterpenoida, prisutan u nektaru u koncentraciji do 2-3 miligrama po gramu meda.

Lokalne pčele u Turskoj ili ogromne u Nepalu, potpuno su otporne na njega, ali za sisare, uključujući i ljude, postaje otrov sa opasnim efektom - blokira nervnu provodljivost, usporava srce i paralizuje disanje.

Sa cijelog regiona Kačkar godišnje se iznese oko trideset tona, od čega većina odlazi u SAD, Japan i Južnu Koreju. Cijena po kilogramu kreće se skuplje nego manuka med koji jede Novak Đoković.

Ljudi ginu skupljajući ovaj rijetki med

U Nepalu je ova tradicija još opasnija. Članovi Gurung plemena iz distrikata Lamjung i Gorkha penju se po visokim bambusovim merdevinama da bi dostigli strme litice planinskog masiva Anapurna. Ispod gnijezda ogromnih pčela, čija krila imaju raspon do tri centimetra, pale lišće bambusa i suvu travu. Gust dim paralizuje insekte dovoljno da mogu da se skinu sa saća.

Jedna košnica sadrži i do 60 kg nektara. Godišnje se prikupi oko deset tona, ali cijena je visoka. Svake sezone dva-tri berača ginu od padova ili hiljadu uboda. Med uglavnom odlazi u Kinu i Japan kao afrodizijak, dok na crnom tržištu u Katmanduu kilogram dostiže cijenu od 350 evra.

Kašičica na prazan stomak, popijena sa toplom vodom sa đumbirom, to je doza koju lokalci nazivaju "rekreativnom". Nakon otprilike sat vremena javlja se euforija, opuštanje mišića, pritisak pada, puls se ubrzava. Turci ga vijekovima koriste za grlo, kašalj, čireve na želucu, miješaju ga sa puterom i orasima za doručak.

Od euforije, preko halucinacija

Ipak, već jedna supena kašika, petnaest do dvadeset grama, postaje otrov. Prvo, u roku od 15 do 45 minuta, dolaze mučnina, povraćanje, dijareja, vrtoglavica i dezorijentacija. Zatim srce usporava, pritisak pada ispod 80/50, javljaju se halucinacije.

