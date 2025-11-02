logo
Ovo su 4 jednostavna testa koja otkrivaju da li je med pravi ili lažan

Ovo su 4 jednostavna testa koja otkrivaju da li je med pravi ili lažan

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Na tržištu se sve češće pojavljuje med koji sa pčelama ima vrlo malo veze.

Kako prepoznati lažni med Izvor: Berke/Shutterstock

Stručnjaci upozoravaju da se med često falsifikuje i miješa s jeftinim sirupima, a kupci, vođeni željom da podrže domaće proizvođače, često i ne znaju šta zapravo kupuju. Evo kako da provjerite da li je med koji imate zaista prirodan.

Zlatna boja, gusta tekstura, etiketa sa slikom pčele i natpisom "domaći med" - na prvi pogled sve djeluje savršeno prirodno. Ipak, mnogi proizvodi na tržištu s pčelama imaju vrlo malo veze. Med se često razblažuje, miješa sa sirupima ili uvozi iz zemalja sa sumnjivim standardima kvaliteta.

Ako niste sigurni u porijeklo svog meda, možete uraditi nekoliko jednostavnih testova kod kuće:

1. Test sa vodom

U čašu vode stavite kašičicu meda. Pravi med će pasti na dno i polako se razliti, dok će lažni odmah početi da se rastapa jer sadrži vodu ili sirup.

2. Test kapanjem

Kapnite malo meda na list papira. Ako se upije i ostavi mokar trag, vjerovatno je razblažen. Pravi med ostaje gust i ne upija se.

3. Test kristalizacije

Prirodni med vremenom kristalizuje - postaje gušći i zrnast. Ako med ostaje tečan mjesecima, postoji velika šansa da nije pravi.

4. Test mirisa i ukusa

Pravi med ima izraženu aromu biljaka s kojih je sakupljen. Ako miriše na karamelu, alkohol ili nema nikakav ukus, riječ je o lažnom medu.

Ako kupujete od malih proizvođača, raspitajte se gdje su pčelinjaci i postoji li mogućnost da ih posjetite. Obratite pažnju i na teksturu: med koji se pjeni ili ima karamelasti ukus često je pregrijan ili razblažen.

Na kraju, zapamtite, dobar med nije samo sladilo, već živi proizvod koji spaja rad pčela, prirode i pčelara. Birajte provjerene proizvođače i ne dozvolite da vas zavara lijepa etiketa.

(Mondo.rs)

Tagovi

med

