Tradicija duga 120 godina: Romanijski med na putu ka brendiranju

Podnošenjem zahtjeva i objavom proizvođačke specifikacije pokrenuta je procedura registracije oznake porijekla romanijskog meda, jednog od prepoznatljivih proizvoda istoimene regije u kojoj prvi zapisi o pčelarskoj proizvodnji sežu unatrag 120 godina.

Izvor: Berke/Shutterstock

U skladu sa proizvođačkom specifikacijom koju je izradilo Udruženje pčelara "Glasinac" Sokolac romanijski med stavljao bi se na tržište kao livadski med i kao šumski med čija fizičko-hemijska i senzorska svojstva odgovaraju specifikaciji.

U monografiji "Sokolac, od Ilira do današnjih dana" navodi se da je, prema popisu iz 1895. godine, na području ove opšine bilo 279 pčelara i 1.706 košnica pčela, objavila je Agencija za bezbjednost hrane BiH.

Romanijska regija odlikuje se specifičnim klimatskim, pedološkim i vegetacijskim uslovima, različita nadmorska visina, umjerena klima, bogata flora, koji omogućavaju proizvodnju meda visoke kvalitete.

Ovo područje, koje obuhvata planinske predjele i šumske komplekse, karakteriše, pored umjerene klime i specifičan mikroklimatski uticaj, što doprinosi izvrsnim uslovima za medenje biljaka u proljetnom i ljetnom periodu.

Na osnovu višegodišnjeg iskustva i poznavanja lokalnih mikroklimatskih uslova, pčelari prilagođavaju raspored i lokaciju pčelinjaka, prate dinamiku cvjetanja livadskih biljaka i pojavu medljike u šumskim ekosistemima, te pravovremeno razdvajaju livadski od šumskog meda kroz odvojena vrcanja.

Ovakav način rada omogućava očuvanje karakterističnih svojstava pojedinih tipova romanijskog meda, sprečava miješanje različitih paša i doprinosi stabilnosti kvalitete proizvoda.

"Znanje i iskustvo pčelara, prenošeno generacijama, predstavlja ključni element u očuvanju autentičnosti i prepoznatljivosti romanijskog meda", ističu iz Agencije.

Kvaliteta i autentičnost ogledaju se kroz specifična fizičko-hemijska svojstva i činjenicu da sadržaj vode u romanijskom medu ne prelazi 18 odsto, što je značajno ispod zakonski dopuštenog maksimuma koji je 20 odsto, i ukazuje da je u pitanju zreo i stabilan med s niskim rizikom od fermentacije.