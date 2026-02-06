Muče vas grčevi u nogama noću? Jedan vitamin može da vam pomogne

Vitamin K može pomoći u smanjenju noćnih grčeva u nogama kod starijih osoba, pokazuje istraživanje. Saznajte kako djeluje i šta još može da ublaži ovaj problem.

Izvor: Marian Weyo/Shutterstock

Istraživanje pokazuje da vitamin K može značajno da smanji učestalost i trajanje noćnih grčeva u nogama kod starijih osoba.

Osobe koje su uzimale suplement imale su manje i blaže grčeve, bez zabilježenih nuspojava.

Prije uzimanja vitamina K neophodan je savjet ljekara, posebno kod osoba na terapiji za zgrušavanje krvi.

Noćni grčevi u nogama čest su problem kod osoba starijih od 65 godina. Iznenadan bol u listovima ili stopalima tokom sna može da probudi čoveka iz dubokog sna, a kod nekih se ponavlja i nekoliko puta nedjeljno. Novo kliničko istraživanje pokazuje da bi vitamin K mogao da bude jednostavna pomoć u ublažavanju ovog problema.

Šta je pokazalo istraživanje?

Kineska klinička studija sprovedena je na 200 osoba starijih od 65 godina koje su imale najmanje dvije epizode noćnih grčeva u nogama u periodu od dvije nedjelje. Istraživanje je trajalo osam nedjelja, a učesnici su bili podijeljeni u dvije grupe – jedna je svakodnevno uzimala 180 mikrograma vitamina K, dok je druga dobijala placebo. Praćeni su učestalost, trajanje i jačina grčeva. Kod osoba koje su uzimale vitamin K prosječan broj grčeva nedjeljno smanjen je sa 2,60 na 0,96, grčevi su bili blaži, a trajali su u prosjeku 54 sekunde kraće. U placebo grupi broj grčeva se nije značajno mijenjao, a skraćenje trajanja bilo je znatno manje. Tokom studije nisu zabilježene nuspojave povezane sa vitaminom K.

Zašto uopšte dolazi do noćnih grčeva?

Noćni grčevi najčešće se povezuju sa slabijom cirkulacijom, zamorom mišića, dehidratacijom, manjkom određenih minerala i promjenama u nervno-mišićnoj funkciji koje dolaze sa starenjem. Iako se vitamin K najčešće vezuje za zgrušavanje krvi i zdravlje kostiju, pretpostavlja se da može da utiče i na rad mišića i krvnih sudova.

Grčevi u nogama

Izvor: Shutterstock

Kako prepoznati noćni grč?

Riječ je o iznenadnom, jakom bolu u mišiću, najčešće u listu, praćenom osjećajem da se mišić stvrdnuo i "zgrčio". Bol može da traje od nekoliko sekundi do nekoliko minuta, a osjetljivost mišića ponekad ostaje i nakon prestanka grča.

Šta još može da pomogne?

Pored moguće uloge vitamina K, stručnjaci savjetuju dovoljno unosa tečnosti, lagano istezanje listova prije spavanja, umjerenu fizičku aktivnost tokom dana i provjeru terapije, jer pojedini lijekovi mogu doprinijeti pojavi grčeva.

Vitamin

Izvor: Shutterstock

Važno upozorenje

Iako su rezultati ohrabrujući, vitamin K nije univerzalno rješenje. Osobe koje koriste lijekove za razrjeđivanje krvi moraju se obavezno posavjetovati sa ljekarom prije uzimanja suplemenata, jer vitamin K može da utiče na terapiju.