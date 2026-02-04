Istraživanje pokazalo: Više od trećine slučajeva raka može biti spriječeno

Istraživanje Agencije za istraživanje raka pokazuje da je pušenje je doprinijelo većem broju slučajeva raka nego bilo koji drugi faktor rizika.

Izvor: Shutterstock

Više od trećine novih slučajeva raka širom svijeta može da se spriječi kontrolom uobičajenih faktora rizika kao što su pušenje i alkohol, pokazala je studija koju je uradila Agencija za istraživanje raka, koja radi pri Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji (SZO).

Pušenje je doprinijelo većem broju slučajeva raka širom svijeta nego bilo koji drugi faktor rizika, a slijede infekcije i konzumiranje alkohola, navodi se u studiji.

Rezultati istraživanja objavljeni su u časopisu "Nejčer medisin" povodom Svjetskog dana borbe protiv raka. Studija je uzela u obzir 36 vrsta raka u 185 zemalja, na osnovu podataka o slučajevima širom svijeta u 2022. godini.

Razmotreno je i 30 modifikovanih faktora rizika za rak koji mogu da se kontrolišu, promijene ili da se njima upravlja da bi se umanjile šanse za dobijanje ove bolesti.

Koristeći podatke iz 2012. godine, istraživači su ispitali izloženost populacije svakom faktoru rizika i utvrdili koliko je slučajeva direktno povezano sa određenim faktorima. Ranije se većina studija o raku usredsređivala na pojedinačne faktore rizika i broj smrtnih slučajeva, a ne na ukupan broj slučajeva.

Od ukupno 18,7 miliona novih slučajeva raka širom svijeta u 2022. godini, oko 7,1 milion, ili 38 procenata, bilo je povezano sa uzrocima koji mogu da se spriječe.

Rak želuca, pluća i grlića materice činio je gotovo polovinu slučajeva kancera koje je moguće spriječiti. Oko 15 procenata slučajeva bilo je izazvano pušenjem duvana, što je glavni faktor rizika, dok je 10 odsto bilo zbog infekcija. Konzumiranje alkohola izazvalo je tri odsto ovakvih slučajeva.

Među 9,2 miliona novih slučajeva kancera kod žena, za približno 30 odsto smatra se da su mogli biti izbjegnuti, a više od 11 odsto pogoršano je infekcijama kao što je humani papiloma virus (HPV).