Nova prava korisnika interneta: Kada i kako se ugovor može raskinuti bez naknade

Pravilom 97/2024 o uvjetima pružanja javnih elektronskih komunikacijskih usluga i odnosima s krajnjim korisnicima ("Službeni glasnik BiH", broj 3/25) koji je u primjeni od 25.01.2026. godine, na snazi su nova prava krajnjih korisnika, kao i obaveze operatora.

Izvor: Shutterstock

Najvažnije izmjene se odnose na način informisanja krajnjih korisnika, mjerenje brzine interneta, sažetak ugovora, te zaključivanje i raskid ugovora.

Prije zaključivanja ugovora operator je dužan krajnjem korisniku bez naknade dati sažetak ugovora, koji sadrži sve informacije o usluzi koja se ugovara, kako bi se korisniku olakšao odabir i upoređivanje ponuda operatora, saopštila je Regulatorna agencija za komunikacije (RAK).

Korisnički ugovor se u pravilu zaključuje na neodređeno vrijeme, uz mogućnost zaključivanja ugovora sa obaveznim periodom trajanja. Obavezni period trajanja korisničkog ugovora ne može biti duži od 24 mjeseca, pri čemu je operator obavezan nuditi i ugovor u trajanju od 12 mjeseci.

U slučaju izmjene cijena, opštih i posebnih uslova poslovanja, operator je dužan najmanje 30 dana prije stupanja izmjena na snagu obavjestiti krajnjeg korisnika elektronskim ili pisanim putem. U tom slučaju, krajnji korisnik ima pravo na raskid ugovora bez plaćanja troškova vezanih za prijevremeni raskid ugovora kao i pravo na povrat neiskorištenog, a uplaćenog novčanog iznosa (prepaid korisnici).

Pravo na raskid ugovora bez troškova krajnji korisnik ne ostvaruje ako su izmjene ugovorenih uslova posljedica izmjene veleprodajne cijene na koje operator nema uticaj ili drugih obaveza utvrđenih od nadležnih institucija ili su u korist korisnika.

Takođe, za širokopojasni pristup internetu putem fiksne elektronske komunikacijske mreže, operator je dužan odrediti minimalnu, uobičajeno dostupnu i maksimalnu brzinu. Minimalna brzina predstavlja vrijednost od najmanje 70 odsto od maksimalne ugovorene brzine širokopojasnog pristupa internetu.

Za mjerenje brzine interneta, korisnici mogu da koriste aplikaciju koju je razvila Agencija, RAK NetTest (https://nettest.rak.ba/home ), čiji su rezultati mjerenja odgovarajući dokaz u postupku rješavanja prigovora na ispunjenost ugovorom definisane brzine širokopojasnog pristupa internetu putem fiksne elektronske komunikacijske mreže.

U slučaju prigovora na brzinu širokopojasnog pristupa internetu putem fiksne elektronske komunikacijske mreže, krajnji korisnik je dužan dostaviti operatoru rezultate minimalno tri (3) mjerenja provedena tokom perioda od pet (5) uzastopnih dana uz obavezu najviše jednog mjerenja unutar 24 sata.

Ukoliko operator nije osigurao krajnjem korisniku minimalnu brzinu širokopojasnog pristupa internetu, obavezan je ponuditi raskid ugovora bez plaćanja naknade za prijevremeni raskid, a u slučaju da krajnji korisnik ne želi raskinuti ugovor, omogućiti prelazak na paket sa manjom brzinom širokopojasnog pristupa internetu ili umanjiti cijenu mjesečne pretplate, po izboru korisnika, dodaje se u saopštenju.

(Akta/Mondo)