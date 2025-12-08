Legendarni napadač Liverpula operisao karcinom kože

Nekadašnji centarfor Liverpula i reprezentacije Engleske Robi Fauler (50) šokirao je javnost otkrićem da je nedavno operisao bazocelularni karcinom kože na licu.

Izvor: Shutterrstock

Bivši engleski napadač podijelio je vijest na društvenim mrežama, objavivši fotografije prije i poslije zahvata, te iskoristio priliku da podigne svijest o važnosti redovnih pregleda sumnjivih mladeža i mrlja na koži, prenijeli su hrvatski mediji.

"U posljednje vrijeme nekoliko ljudi govori istu stvar: idite i provjerite te mrlje/mladeže, bazocelularni karcinom. Srećom, rano je otkriven pa je sve u redu… Sada samo trebam pronaći klub", našalio se Fauler uz priložene fotografije.

Nakon tvita uslijedio je talas podrške, a među prvima se javio njegov nekadašnji saigrač Luis Garsija.

"Brzo ozdravi, prijatelju", dok je nekadašnji trener golmana na "Enfildu" Džon Ahterberg dodao: "Drago mi je da je sve u redu, prijatelju."

Before and After... been a few people lately saying the same thing , go and get those blemishes/spots checked,

basal cell carcinoma , caught early thankfully so all good..... just need to get a club nowpic.twitter.com/obwSF9njMI — Robbie Fowler (@Robbie9Fowler)December 6, 2025

Fauler je jedan od najboljih napadača u istoriji Premier lige sa 163 postignuta pogotka. Dugo je držao rekord za najbrži het-trik u ligi, postigao ga je protiv Arsenala za samo četiri minuta i 33 sekunde, a rekord je stajao punih 20 godina.

Dva puta zaredom (1995. i 1996.) proglašen je najboljim mladim igračem godine u izboru PFA, što je prije i poslije njega uspjelo samo Rajanu Gigsu i Vejnu Runiju. Za englesku reprezentaciju odigrao je 26 utakmica i postigao sedam golova, ali je zbog žestoke konkurencije (Alan Širer, Tedi Šeringem, Jan Rajt, Majkl Oven) rijetko bio prvi izbor.

Nakon igračke karijere koja je završila 2012. godine, Fauler je postao trener, a posljednji angažman imao je u saudijskom Al-Kvadšijahu, gdje je dobio otkaz 2023. godine.

(MONDO)