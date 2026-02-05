logo
Objavljena lista voća i povrća sa najviše pesticida: Poražavajuće, ove namirnice jedemo svaki dan

Objavljena lista voća i povrća sa najviše pesticida: Poražavajuće, ove namirnice jedemo svaki dan

Autor N.D. Izvor mondo.rs
0

Poslije nekoliko godina, po prvi put se na listi namirnica sa najviše pesticida, našao i krompir.

Lista voća i povrća sa najviše pesticida Izvor: MONDO

Pesticidi štite biljke od štetočina i bolesti, ali nisu bezopasni za naše zdravlje. Njihovi ostaci mogu negativno da utiču na organizam. Ispostavilo se da ih najviše ima u povrću i voću koje svakodnevno konzumiramo. Jedan od primjera je cijenjeni špinat.

Najnoviji izvještaj Clean Fifteen i Dirty Dozen 2025 otkriva koji proizvodi su najviše izloženi pesticidima. Izveštaj ne poziva na odustajanje od voća i povrća, već ističe važnost svjesnog izbora.

Voće i povrće sa najviše pesticida

Na neslavnoj listi našli su se:

  1. špinat,
  2. jagode,
  3. kelj,
  4. grožđe,
  5. breskve,
  6. trešnje,
  7. nektarine,
  8. kruške,
  9. jabuke,
  10. kupine,
  11. borovnice i
  12. krompir.

U 96 odsto uzoraka ovih proizvoda otkriveni su ostaci pesticida, a u mnogima je registrovano prisustvo više od 50 različitih hemikalija.

Posebno zabrinjava prisustvo krompira. Prvi put poslije nekoliko godina našao se na Dirty Dozen listi, što prema izvještaju EWG označava potrebu za pojačanom kontrolom.

Voće i povrće bez pesticida

Na listi najbezbjednijih proizvoda našli su se:

  1. ananas,
  2. avokado,
  3. mango,
  4. papaja,
  5. smrznuti kukuruz,
  6. slatki grašak,
  7. luk,
  8. kupus,
  9. karfiol,
  10. špargle,
  11. šargarepa,
  12. pečurke,
  13. kivi,
  14. lubenica i
  15. banane.

Šta ih povezuje? Prije svega debela kora, čvrsta struktura ili manja podložnost štetočinama, što znači da se za njihovu gajenje koristi manje pesticida.

Poređenje Clean Fifteen 2025 i Dirty Dozen 2025 ima za cilj da potrošačima olakša donošenje svjesnih odluka pri kupovini. Stručnjaci podstiču korišćenje ekoloških proizvoda, posebno kada su u pitanju najosetljivije grupe, poput djece.

(MONDO)

