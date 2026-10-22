Koje biljno mlijeko je najbolje? Nutricionistkinja otkriva šta da tražite među desetinama pakovanja

Nutricionistkinja otkriva zašto bira sojino mlijeko i na šta da obratite pažnju kada ga kupujete.

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Biljna mlijeka postaju sve popularnija, i to sa razlogom. Dobar su izbor za ljude koji ne konzumiraju mliječne proizvode, a donose i različite ukuse i nutritivne prednosti. Ipak, među brojnim opcijama na policama nije uvijek lako izabrati. Nutricionistkinja Keli Morgan otkriva koje biljno mlijeko ona najčešće pije i zbog čega mu daje prednost.

Od svih dostupnih biljnih mlijeka, Keli Morgan, koja se bavi i kreiranjem sadržaja o zdravim životnim navikama, najčešće bira sojino.

"Kada je riječ o biljnom mlijeku, moj izbor je svaki put sojino", kaže ona.

Glavni razlog zbog kojeg ga svakodnevno pije jeste sadržaj proteina.

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"Mnoga biljna mlijeka sadrže relativno malo proteina, ali sojino je izuzetak. Obično obezbjeđuje oko sedam grama proteina po porciji, zbog čega je po tom sastavu bliže kravljem mlijeku od mnogih drugih biljnih opcija", objašnjava Morgan.

Sojin protein je potpun protein, što znači da sadrži svih devet esencijalnih aminokiselina. Morgan dodaje da su mnoga sojina mlijeka obogaćena i kalcijumom i vitaminom D.

Kako da ga uključite u ishranu?

Čaša sojinog mlijeka može da bude jednostavan način da unesete više proteina, bez velikih promjena u obrocima koje već pripremate.

"Koristim ga za sve, od smutija i ovsenih pahuljica koje ostavljam preko noći do čija pudinga i kafe", kaže Morgan.

Kada ga birate u prodavnici, ona preporučuje organsku varijantu bez dodatog šećera, koja pruža kremastu teksturu bez dodatnog zaslađivanja.

(Mondo)