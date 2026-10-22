Kardiolozi su zamijenili čips ovom užinom: Zauzvrat dobili niži pritisak i zdravije srce

Većina popularnih grickalica šteti srcu, ali postoji jedna koju kardiolozi preporučuju bez mnogo dileme.

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Nije tajna da visokoprerađena hrana nije dobra za zdravlje. Brojna istraživanja povezuju njeno često konzumiranje sa većim rizikom od gojaznosti, dijabetesa tipa 2, kardiovaskularnih bolesti i povišenog krvnog pritiska.

Posebno su problematične grickalice koje sadrže mnogo soli, šećera i zasićenih masti. Čips, krekeri i slani štapići sadrže velike količine natrijuma, koji doprinosi porastu krvnog pritiska.

Stručnjaci upozoravaju da su mnogi takvi proizvodi osmišljeni tako da je teško zaustaviti se na jednoj porciji. Zbog toga lako možemo da prekoračimo preporučeni dnevni unos soli.

Kardiolozi preporučuju pistaće, i to s razlogom

Umjesto prerađenih grickalica, stručnjaci sve češće preporučuju pistaće. Bogati su nezasićenim masnim kiselinama, vlaknima, proteinima i mineralima korisnim za srce.

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Kardiolozi ističu da zdrave masti iz pistaća pomažu krvnim sudovima da očuvaju elastičnost. Tako krv može lakše da protiče, a srce se manje opterećuje.

Pistaći se izdvajaju i visokim sadržajem kalijuma. Ovaj mineral pomaže u uravnotežavanju djelovanja natrijuma i održavanju normalnog krvnog pritiska. Sadrže i magnezijum, koji ima važnu ulogu u funkcionisanju krvnih sudova i srčanog mišića.

Istraživanja: Pritisak zaista opada

Nije riječ samo o teoriji. U metaanalizi objavljenoj 2022. godine, koja je obuhvatila 17 istraživanja i 940 učesnika, utvrđeno je da je redovno konzumiranje pistaća povezano sa značajnim snižavanjem sistolnog, odnosno "gornjeg" krvnog pritiska. Istraživači su primjetili i povoljan uticaj na nivo triglicerida i HDL holesterola.

Postoji jedan uslov: Birajte neslane pistaće

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Ako želimo da vodimo računa o srcu, važno je da obratimo pažnju i na to kako je namirnica pripremljena. Kako naglašavaju stručnjaci koje citira portal 15min, najbolji izbor su neslani pistaći. Dodatak soli povećava unos natrijuma, što može djelimično da umanji povoljan uticaj ove grickalice na krvni pritisak. To je posebno važno za osobe sa hipertenzijom ili povećanim rizikom od srčanih bolesti.

Koristi se ne završavaju na krvnom pritisku

Pistaći mogu da doprinesu i povoljnijim vrijednostima masnoća u krvi. Istraživanja ukazuju na to da pomažu u snižavanju LDL holesterola, poznatog kao "loš holesterol", bez nepovoljnog uticaja na nivo HDL holesterola.

Uz to, obezbjeđuju vlakna i biljne proteine, zbog čega duže održavaju osjećaj sitosti. To je posebno značajno za osobe koje pokušavaju da smanje grickanje između obroka.

Koliko pistaća treba jesti dnevno?

Dobra vijest je da ne morate da pojedete cijelo pakovanje. Stručnjaci navode da je većini ljudi dovoljna mala šaka dnevno, odnosno oko 25-30 grama.

Ipak, treba imati na umu da su pistaći kalorični. Iako povoljno utiču na zdravlje srca, prevelike količine mogu da otežaju održavanje zdrave tjelesne mase. Najbolje rezultate donosi redovnost. Jedna šaka neslanih pistaća dnevno, kao dio zdrave ishrane bogate povrćem, voćem i integralnim žitaricama, može da bude jednostavan korak ka boljem zdravlju srca i krvnih sudova.

(Mondo)