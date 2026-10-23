Domaći sirup od lovora protiv upornog kašlja: Pomiješajte 4 sastojka i olakšajte sebi tegobe

Domaći sirup od lovora umiruje iritaciju i refleks kašlja i pomaže da lakše dišete.

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Dugotrajan i uporan suv ili produktivan kašalj javlja se i kod odraslih i kod djece najčešće u zimskim mjesecima. Uporan kašalj može da se ublaži jednostavnim domaćim sirupom od lovora. Lovorov sirup je prirodno sredstvo za umirivanje nadraženog grla, djeluje protivupalno i antiseptički, a osim toga pročišćava disajne organe i jača imunitet.

Lovor je biljka koja može da pomogne kod oba tipa kašlja, suvog i produktivnog, jer ima protivupalno, antiseptičko i umirujuće dejstvo na sluznicu grla i disajnih puteva. Način na koji se koristi lovor zavisi od vrste kašlja.

Za suvi kašalj, koji je neproduktivan i nadražujući, preporučuje se sirup od lovora, koji će ublažiti iritaciju i smiriti refleks kašlja. Takođe, dobar je i čaj od lovora, koji će hidrirati grlo i olakšati disanje.

Za produktivan kašalj, koji je praćen izbacivanjem sluzi, preporučuje se inhalacija lovorom, koja će razrediti i olakšati izbacivanje sekreta.

Lišće lovora sadrži 1 do 3 odsto etarskog ulja, skrob, gorke supstance i tanin. Dobar je izvor vitamina A, vitamina C, vitamina B6, kalcijuma, gvožđa i mangana.

Lovorov list sadrži antibakterijska i antimikrobna svojstva i djelotvoran je protiv Stafilokokusa aureusa, Stafilokokusa intermediusa, Klebsiele pneumonie, Ešerihije koli, Listerije monocitogenes, Salmonele tifimurium i drugih, inače poznatih uzročnika bolesti.

Čaj od lovorovog lista može da ublaži bolove u stomaku.

Veoma je aromatičan, što može da pomogne u ublažavanju pritiska u sinusima ili zapušenom nosu.

Lovorov list može da smanji količinu ureaze u tijelu – enzima koji, kada je van ravnoteže, može dovesti do nekoliko gastričnih poremećaja, uključujući kamen u bubregu.

Domaći recept za sirup od lovora

Domaći sirup od lovora sa limunom tradicionalno se koristi za liječenje upornog kašlja i bronhitisa kod odraslih i djece, a priprema se jednostavno.

Sastojci:

6 većih sušenih listova lovora

Limun

3 kašike meda

3 dl vode.

Priprema:

Prvo prokuvajte vodu. Dodajte lovor u vrelu vodu i kuvajte ga pet minuta. Posudu poklopite prilikom kuvanja. Poslije pet minuta izvadite listove iz vode i pustite je da se malo prohladi, a zatim dodajte med i sok od jednog limuna. Kad je sirup potpuno hladan, sipajte ga u sterilisanu teglu ili staklenu flašu.

Uzimajte po jednu kašičicu sirupa tri puta dnevno, a posebno pri jakim napadima kašlja.

Inhalacija lovorom

Za inhalaciju lovorom, potrebno je da prokuvate 4-5 većih listova lovora u litar vode, a zatim da se nagnete nad posudu, pokrijete glavu peškirom i udišete paru 10-15 minuta.

Izvor: Magazin.rs/Sensa